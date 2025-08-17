Мадона шокираше во Италија: „Изгледа како стара жена, која едвај оди покрај 38-годишно помладо момче“, ова видео ги шокираше сите – „Внук ја шета баба си под рака“

0 SHARES Сподели Твитни

Светската поп дива Мадона денес го слави својот 67-ми роденден. Жената која ја напиша историјата на поп-музиката во 20 век и сè уште го прави тоа успешно денес, ги шокираше своите обожаватели кога се појави во Италија заедно со своето 38-годишно момче Акем Морис и придружбата што ѝ обезбеди премин низ Фиренца.Енергијата отсекогаш била друго име за Мадона, светската кралица на поп-жанрот. Но, се чини дека работите драстично се променија и, фигуративно кажано, тргнаа надолу. Мадона , која дојде во Италија за да го прослави својот 67-ми роденден , ги запрепасти обожавателите кои со неверица гледаа како поп-дивата едвај шета низ Фиренца. Облечена во долг, широк лесен фустан и сина наметка, со бела шапка и огромни очила за сонце, таа одеше во крената положба, држејќи се за своето 38 години помладо момче , фудбалерот Акем Морис, со кого е во врска три години.Обезбедувањето што ги придружуваше се обидуваше да им го олесни преминот. Зачудените Италијанци и туристи не можеа да поверуваат колку многу потфрли кралицата на поп-музиката. Коментарите под видеото објавено од Италијанската Република се немилосрдни:„Внукот оди рака под рака со својата баба!“„Од Мадона до мојата баба – за момент!“„Мислев дека ја видов кралицата Елизабета за момент.“„Ова е доказ дека премногу вежбање боли, тој изгледа многу постар од своите години…“„Таа оди како стара жена, сигурно е во неволја.“„Изгледаш како да имаш 87, а не 67 години!“ View this post on Instagram A post shared by la Repubblica (@larepubblica)Гламурозна забава за 67-ми роденден, Стинг меѓу гоститеМадона го слави својот 67-ми роденден во Италија. Втора година по ред, поп-ѕвездата ја избира Италија за своите големи прослави; по настанот на ископувањата во Помпеја во 2024 година, оваа година избра уште една иконска локација – Палацо Панокиески д’Елки, која гледа кон Пјаца дел Кампо, над почетната точка на трката Контрада, позната како „моза“. Меѓу гостите се некои од најголемите имиња во светот на музиката. На прославата на роденденот ќе присуствуваат Стинг и неговата сопруга Труди Стајлер; двојката е голем обожавател на тосканската природа, па затоа поседуваат прекрасна вила.Локацијата избрана од Мадона е избрана низ годините од други истакнати личности кои доаѓале во Сиена за да го набљудуваат Палио од посебна гледна точка. Палацо Панокиески д’Елки, елегантна средновековна зграда со тројни прозорци од периодот на Гуелфите, низ годините била домаќин на Даниел Крег, Мел Гибсон и поранешниот британски премиер Тони Блер.MADONNA SEEN IN ITALY FOR HER BIRTHDAY 😍 pic.twitter.com/JSWP1LlGeh— 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) August 16, 2025Стинг, поканет на роденденска забава, е редовен посетител на оваа елегантна палата, опремена со уметнички дела од Даниеле да Волтера (Мадона со детето и Пророкот Илија, кои датираат од 16 век).Палатата Панокиески д’Елки беше специјално декорирана за прославата на роденденот на кралицата на поп-музиката. Во салите ќе има вистинска забава, со традиционални деликатеси од Тоскана, вклучувајќи вина од локалното село и сиенски слатки. Освежителни пијалоци ќе обезбеди ресторанот „Ил Туфо“. Прославата на роденденот потоа ќе продолжи во луксузниот петзвезден Гранд Хотел Континентал во срцето на Виа Банки ди Сопра, на само неколку чекори од историската Рока Салимбени. Тука, одбран круг пријатели ќе наздрават за 67-миот роденден на една од најзначајните и најпровокативните поп-ѕвезди на сите времиња, безвременска кралица која ја избира автентичната убавина на Италија за да го напише следното поглавје од својот живот.Минатата година, Мадона го прослави својот 66-ти роденден на ископување во Помпеја.



