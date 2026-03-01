Мадона (67) го покажа своето НОВО ЛИЦЕ и светот е во шок ШТО ГЛЕДА! Кралицата на попот во минич со шлиц до интимната зона, со 37 години помлад човек – беше пречекана како најголема ѕвезда

0 SHARES Сподели Твитни

Кога Мадона се појави пред ревијата на Долче и Габана на Неделата на модата во Милано денес, салата експлодираше во аплауз. Таа беше пречекана како што заслужува – како најголема дива. Сепак, и овој пат нејзиниот изглед ги засени другите детали.

Никој како Мадона . Точно е. Ова е доволно потврдено од нејзината кариера, која беше иновативна и револуционерна во многу погледи.

Мадона плени со неверојатна харизма и енергија, а нејзиниот став што ги потиснува годините е како голема инспирација, а би била уште повлијателна доколку немаше приказни за тоа како познатата пејачка имала серија пластични операции .

Славната Мадона прво ја изненади јавноста со фотографии од исклучително необично лице на социјалните мрежи, а шокот стана уште поголем кога се појави во јавноста со затегнато лице, можеби дури и почудно од она што го покажува на Инстаграм.

Мадона понекогаш објавува слика на својот профил која е фотошопирана до максимум, како да не крие ни дека ги „разубавува“ своите фотографии.

Лицето на познатата Мадона – некои ја критикуваат, други ја фалат

А приказните дека често оди кај пластичен хирург ја следат уште од деведесеттите години , кога наводно направила лифтинг на лицето . Се сомнева дека после тоа, лицето ѝ било затегнато со најмалку уште две процедури , а линијата на вилицата ѝ станала поостра

Во 2012 година, пејачката призна дека се подложила на третмани со дермални филери и ботокс , но не потврди дали навистина направила операција на носот. За процедурата почнаа да се шпекулира откако врвот на нејзиниот нос стана потесен и поформиран.

Некои пластични хирурзи истакнуваат дека високата положба на нејзините веѓи и „мачкиниот“ изглед на нејзините очи укажуваат на подигнување на веѓите или употреба на конци.

„Погледнете колку сум слатка сега откако отокот од операцијата се намали. Хаха“, можеше иронично да коментира таа за описите на Мадона за тоа како е „целосно вештачка“.

По дури и скандалозни трансформации, Мадона минатата година беше проследена со приказни дека наводно се свртела кон поприроден изглед.

Тешко може да се каже дека познатата пејачка сега изгледа природно. Погледнете го клипот од денешната модна ревија каде што седеше покрај својата нова партнерка и поранешна главна уредничка на американскиот Вог, Ана Винтур.

Денес, Мадона ја поддржа новата колекција на нејзините пријатели, Стефано Габана и Доменико Долче, со кои е блиска пријателка веќе 40 години.

Таа се појави во корсет – фустан, минијатурен по должина и со голем шлиц. Јакната малку ја омекна ѕвонечката комбинација, која Мадона ја надополни со потпетици, елегантна чанта, кожни ракавици и очила за сонце.

И додека некои ја критикуваат за наводна пластична операција , други велат дека Мадона изгледа феноменално. Која група коментари е поблиска до вас?

Мадона и нејзината нова љубов

Мадона овој пат се појави и со своето 37 години помладо момче, Акиме Морис, кој е по потекло од Јамајка и е поранешен фудбалер. Тој играше за колеџ тимот Стони Брук, а потоа за Њујорк Ренегејдс ФК.

Аким Морис и Мадона

Тие се запознаа во 2022 година на снимање за списанието „Пејпер“, но не започнаа врска сè до летото 2024 година.

Мадона со нејзиното момче претходно овој месец

Мадона (67) беше во кратка врска со боксерот Џош Попер (30), а пред тоа и со кореографот Ахламалик Вилијамс. Беше во брак со актерот Шон Пен, а е во брак и со режисерот Гај Ричи.

