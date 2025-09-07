Мадуро вели дека се подготвува „холивудско сценарио“: Американците сакаат да создадат нов Ирак во Латинска Америка

0 SHARES Сподели Твитни

Венецуелскиот претседател Николас Мадуро во петокот презентираше статистика на Обединетите нации за да ги побие обвинувањата на Соединетите Американски Држави за производство и трговија со дрога во неговата земја.„Кокаинот се произведува исклучиво тука, во Колумбија, а го произведуваат сојузниците на САД, Алваро Урибе Велез и Иван Дуке, наследниците на Педро Ескобар Гавирија“, рече Мадуро.Тој, исто така, покажа мапа со информации за рутите за шверц на дрога во регионот.„Повеќе од 400.000 хектари лисја од кока. Во Венецуела нема ниту една. Нема ниту една лабораторија“, нагласи претседателот, припишувајќи го ова на напорите на боливарските вооружени сили, кои, како што рече, спречуваат секаков обид за воспоставување вакви објекти.

🇻🇪 Maduro: “Venezuela is irrelevant in the global drug trade, this lie is as crude and false as Iraq’s ‘weapons of mass destruction.’ And I say this to the American public: we can have philosophical, political, and economic differences, but do not let them feed you another lie… pic.twitter.com/Y4dICFdBYF— Thomas Keith (@iwasnevrhere_) September 6, 2025

„Венецуела не е релевантна земја кога станува збор за шверц со дрога. Тоа е лага исто толку груба и лажна како и тврдењето дека Ирак поседува оружје за масовно уништување“, рече Мадуро. Обраќајќи се до американскиот народ, тој додаде: „Не дозволувајте да ви продадат уште една лага за да оправдаат уште една братоубиствена војна, овој пат во Јужна Америка.“Мадуро дополнително тврдеше дека одредени функционери од администрацијата на поранешниот американски претседател Доналд Трамп се обидуваат да поттикнат „промена на режимот“ во Венецуела. Тој го нарече тоа „грешка“, оценувајќи дека тоа гради целосно измислена приказна за шверц со дрога со цел да се оправда агресијата против целата нација.„Тоа е обид да се покрие сè со валкан холивудски сценарио, сценарио што го дели светот на добри и лоши – каде што лошите се секогаш Латиноамериканци, а добрите се секогаш грингоси“, рече Мадуро.Според извештајот на кој се повикува венецуелскиот претседател, дури 87 проценти од дрогата што доаѓа од Колумбија се транспортира преку Пацификот. Во исто време, 8 проценти од колумбиските нелегални производи се движат низ Карибите и колумбискиот регион Гвахира. Според извештајот, само 5 проценти од колумбиската дрога се обидува да помине низ територијата на Венецуела.Тензиите на врвотВо последните денови, тензиите меѓу Венецуела и Соединетите Американски Држави драматично се засилија. Откако американската војска изврши воздушен напад на почетокот на септември врз брод за кој тврди дека го користел венецуелскиот нарко-картел Трен де Арагва, при што загинаа 11 лица, Вашингтон започна масовно воено распоредување во јужниот дел на Карипското Море.Во областа сега се наоѓаат американски воени бродови, нуклеарна подморница и неколку илјади војници и маринци, заедно со дополнителни десет ловци Ф-35 стационирани во Порторико. Официјалната причина за овие потези е борбата против трговијата со дрога, но многу аналитичари предупредуваат дека тоа е демонстрација на сила што предизвикува страв од можна инвазија.Тензиите дополнително се зголемија кога венецуелските авиони Ф-16 прелетаа во близина на американскиот воен брод, што Пентагон го опиша како „екстремно провокативно“. Претседателот Доналд Трамп отворено изјави дека секој авион што им се заканува на американските сили ќе биде соборен, додавајќи нова доза на неизвесност во веќе експлозивната ситуација.Од друга страна, претседателот Николас Мадуро го обвинува Вашингтон дека подготвува операција за промена на режимот под изговор на борба против наркотици. Тој најави дека, во случај на американски напад, ќе прогласи „вооружена република“ и ги повика армијата и народните милиции да бидат подготвени да ја бранат земјата. Неговата реторика, како и мобилизацијата на терен, го одразуваат растечкиот страв во Венецуела дека кризата би можела да се претвори во отворен конфликт со непредвидливи последици.Експертите предупредуваат дека секоја американска интервенција би можела да предизвика долга и крвава герилска војна, додека некои аналитичари проценуваат дека тоа е тактика на заплашување и обид за вршење политички притисок врз режимот на Мадуро. Сепак, фактот дека регионот е под толку голем воен притисок ги поттикнува загриженостите дека Јужна Америка би можела да стане ново жариште на глобална нестабилност.



