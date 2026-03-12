Мадуро вреска од својата ќелија ноќе, постојано повторувајќи ги истите зборови: Сместен е во ќелија од 6 м², само со овој мебел

0 SHARES Сподели Твитни

Во Њујорк, за време на една од најсуровите зими во живо сеќавање на Источниот брег на Соединетите Американски Држави, падот на Николас Мадуро повеќе не се мери само според моќта, говорот или територијалната контрола. Тој се мери во неколку квадратни метри, во метална врата, во кревет на спрат прикачен на „Јас“, според извори кои се запознаени со тоа што се случува со Мадуро, во ноќен извик од затворена ќелија: „Јас сум претседател на Венецуела! Кажете ѝ на мојата земја дека сум киднапиран, дека овде се однесуваме лошо кон нас!“.

Според шпанската ABC, таа сцена не е во судските записи. Не е транскрибирана на ниту едно рочиште. Но, тоа е приказната што циркулира во Метрополитен притворен центар (MDC) во Бруклин, федералниот затвор каде што Мадуро е држен од 3 јануари, денот кога беше уапсен и префрлен во Њујорк. Таму, во еден од најтешките затворски комплекси во метрополитенскиот систем, започнува затворскиот живот на човекот кој ја монополизираше власта во Венецуела повеќе од една деценија.

MDC е импресивен однадвор. Моќна коцка од бетон, подигната во индустриската зона на Бруклин, веднаш до заливот. Нема никаква декорација или архитектонски гест што ја омекнува неговата функција. Првиот впечаток е масивност и затвореност. Најлошото, сепак, според оние што престојувале таму, не е фасадата. Веќе е ентериерот.

„Тоа е пекол на земјата“, рече Сем Мангел, затворски консултант кој со години работи со затвореници во федерални установи. Тој го познава MDC од приказните на клиентите и од сопственото искуство во други слични затвори.

„Тоа е во состојба на целосна запуштеност, недоволно финансирано, со недостиг на персонал. Тоа е место каде што никој не би сакал да помине ни минута“, вели Мангел.

Центарот прима обвинети кои чекаат судење или конечна пресуда. Низ неговите ќелии поминале познати имиња – раперот Шон Диди Комбс; Гислејн Максвел, поранешниот претседател на Хондурас, Хуан Орландо Ернандез…

Моќни „нарко-фигури“ како што е Исмаел „Ел Мајо“ Замбада, исто така, живееле таму. MDC ги комбинира високопрофилираните медиумски влијателни лица со анонимни затвореници обвинети за сериозни федерални злосторства.

Портпаролот на Федералното биро за затвори (БПК) одби да даде детали за специфичната ситуација на Мадуро.

„Од безбедносни причини и причини за приватност, БОП не ги открива условите за притвор на кое било лице под нејзин надзор“, рече тој.

Според извори запознаени со неговата ситуација, Мадуро е сместен во Специјалната единица за домување, SHU. Тоа е единица за самица. Официјално, има неколку функции: дисциплинска изолација, спречување на самоубиства и заштита на познати или ризични затвореници. Во пракса, ова значи речиси трајно затворање под режим на изолација.

Наместо седум дена, тој остана во самица повеќе од два месеци

Ќелијата е мала, три долги и две широки, со метален кревет, тоалет, мијалник и тесен прозорец низ кој речиси и да не влегува природна светлина. Затворениците во Одделението за нега на деца можат да излегуваат три пати неделно по еден час, секогаш со окови за нозе и раце и во придружба на двајца чувари. Во тоа време, можат да се истушираат, да го користат телефонот – до месечниот максимум – да пристапат до следена е-пошта или да излезат надвор во мал ограден двор.

Многу познати затвореници прво минуваат низ затворот според протоколите за спречување на самоубиства, помеѓу 72 часа и една недела. Во случајот на Мадуро, изворите велат дека изолацијата е поради продолжени безбедносни причини. Тој е веројатно највисокопрофилираниот затвореник во историјата на центарот. Властите не можат да си дозволат инцидент. Приказната за неговите ноќни врескања му ја раскажа на ABC адвокатот на еден затвореник во блискиот модул, исто така Венецуелец.

Зборот изолација не се појавува во судскиот случај. Она што се појавува е правната почетна точка на неговото затворање. На 5 јануари, тој се појави пред судијата Алвин Хелерштајн на Менхетен. Таму се претстави како претседател на Република Венецуела, изјави дека е „киднапиран“ и тврдеше дека е уапсен во неговиот дом во Каракас. Судијата му рече дека ќе има време и место за да се разговара за законитоста на неговото апсење, но не тој ден. Тој беше информиран за своите права. Рече дека не ги знаел до тој момент. Се изјасни за невин. И остана во притвор.

Оттогаш, процесот се спроведува на две нивоа. Видливи судски: обвиненија за наркотероризам, заговор за увоз на кокаин во Соединетите Американски Држави, употреба и поседување митралези и деструктивни направи. Одбраната најави обемна и комплицирана постапка и како централна точка го постави оспорувањето на неговото апсење, кое го нарекува воено киднапирање.

Второто ниво е затвор. Според тие извори, Мадуро ги поминува ноќите викајќи на шпански од својата ќелија. Тој повторува дека бил киднапиран. Тој бара пораките да им се пренесат на неговото семејство и на другите венецуелски затвореници. Во таа сцена има радикална инверзија на неговата јавна фигура. Човекот од кој се барало да зборува на телевизија, се снимал себеси на балконот на палатата Мирафлорес, одржувал масовни собири, бил сведен на звук од тропање на метална врата во Бруклин. Истиот оној кој до неодамна свирел на телевизија и пркосно му се потсмевал на Вашингтон.

Лоши услови

Околината не е поволна. Центарот за медицински сестри има репутација за лоши услови: недоволно вработени, проблеми со греењето во текот на претходните зими, наезда од глодари и ограничена медицинска нега. Во декември, еден затвореник почина поради неоткривање на рак на белите дробови, според јавните записи. Жалбите за студ и влага беа чести.

Судскиот случај евидентира уште еден елемент: здравјето. На првото рочиште, неговиот адвокат го информираше судијата дека постојат медицински проблеми на кои им е потребно внимание. Побарана е дозвола за обработка на потребните обрасци и обезбедување соодветен третман за време на притворот. Не се наведени болести. Судијата нареди тоа да се координира со обвинителството.

Исто така, беше забележано дека и Мадуро и неговата сопруга, Силија Флорес, побарале посета на венецуелскиот конзулат и дека судот наредил таа да биде одобрена. На 30 јануари, таа посета се случила, според подоцнежно поднесување, и била една од ретките формални точки за контакт за време на карантинот.

Феликс Пласенсија, дипломат од кариера и поранешен министер за надворешни работи на Венецуела од 2021 до 2022 година, неодамна беше назначен за дипломатски претставник на Венецуела во Соединетите Држави, во обид да се воспостави официјално присуство по години прекинати односи.

Неговото пристигнување во Њујорк, наместо прво да се насели во Вашингтон, делумно одговара на потребата да биде близок со Мадуро и да учествува на конзуларни и дипломатски состаноци како што напредува судскиот процес.

Исто така, постои и попрозаична зависност – финансиска. Одбраната побара дозвола од Министерството за финансии за да може да ги собира надоместоците со средства што доаѓаат од венецуелската влада, за кои велат дека ги покриваат трошоците на претседателот и првата дама според венецуелскиот закон. Дозволата првично беше изменета во случајот Мадуро за да се спречи тоа директно финансирање. Одбраната тврди дека тој не може сам да плати за правно застапување.

Додека адвокатите подготвуваат поднесоци и стратегии, рутината на Одделот за јавни услуги (ОЈУ) почнува да се применува. Постојано броење. Светла што никогаш не се гасат целосно. Врати што се отвораат и затвораат според распоредот. Затвореници што викаат ноќе, тропаат по решетките, пцујат или доживуваат „психијатриски епизоди“.

„Тоа е мизерна, дехуманизирачка ситуација“, вели Мангел.

Официјален приоритет е ништо да не му се случи на Мадуро пред судењето. Секојдневната реалност е тесна ќелија и изолација што, иако се опишува како заштита, многу личи на казна. Така минува неговото време во затвор – помеѓу судските поднесоци во кои неговите адвокати се расправаат за суверениот имунитет и легалноста на неговото апсење, и долгите ноќи во единицата каде што таканаречената заштита се преведува во речиси целосна осаменост.

Пронајдете не на следниве мрежи: