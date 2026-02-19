Мажите го губат својот Y хромозом како што стареат: Се сметаше дека ова нема ефект врз здравјето, но сега се знае многу повеќе

0 SHARES Сподели Твитни

„Мажите можат да го изгубат Y хромозомот од своите клетки како што стареат. Бидејќи Y хромозомот носи малку гени освен оние што го одредуваат машкиот пол, се сметаше дека оваа загуба нема да влијае на здравјето. Сепак, во последниве години се собрани многу докази дека загубата на Y хромозомот е поврзана со сериозни болести низ целото тело, што придонесува за пократок животен век“, напиша Џени Грејвс, професорка по генетика на Универзитетот Ла Троб во Австралија, во статија за The Conversation , која ја репродуцираме во целост.

„Новите техники за откривање на гени на Y хромозомот покажуваат честа загуба на овој хромозом во ткивата кај постарите мажи. Зголемувањето со возраста е јасно : 40% од шеесетгодишниците го губат Y хромозомот, додека кај деведесетгодишниците процентот е 57%. Факторите на животната средина, како што се пушењето и изложеноста на канцерогени, исто така играат улога.“

Губењето на Y хромозомот се јавува само кај некои клетки, а нивните потомци никогаш не го враќаат. Ова создава мозаик од клетки со и без Y хромозоми во телото. Клетките без Y хромозом растат побрзо од нормалните клетки во лабораториска култура, што сугерира дека тие може да имаат предност во телото – и кај туморите.

Y хромозомот е особено склонен кон грешки за време на клеточната делба – може да остане во мала мембранска кеса која потоа се губи. Затоа, се очекува ткивата со клетки што брзо се делат да страдаат повеќе од губење на Y хромозомот.

Човечкиот Y е чуден мал хромозом кој носи само 51 ген што кодираат протеини (без да се сметаат повеќекратните копии), во споредба со илјадници гени на другите хромозоми. Тој игра клучна улога во одредувањето на полот и функцијата на сперматозоидите, но се сметаше дека не прави многу други работи.

Y хромозомот често се губи кога клетките се одгледуваат во лабораторија. Тој е единствениот хромозом што може да се изгуби без клетката да умре. Ова сугерира дека ниедна специфична функција кодирана од Y гените не е од суштинско значење за растот и функцијата на клетките.

Всушност, мажјаците од некои видови торбари го отфрлаат Y хромозомот рано во нивниот развој, а еволуцијата се чини дека брзо го решава тоа. Кај цицачите, Y хромозомот се деградира веќе 150 милиони години и веќе е изгубен и заменет кај некои глодари.

Според тоа, губењето на Y хромозомите во телесните ткива доцна во животот не би требало да биде голема драма.

И покрај неговата очигледна бескорисност за повеќето клетки во телото, се акумулираат докази дека губењето на Y хромозомот е поврзано со сериозни здравствени состојби, вклучувајќи кардиоваскуларни и невродегенеративни заболувања, како и рак.

Фреквенцијата на губење на Y хромозомот во бубрежните клетки е поврзана со заболување на бубрезите.

Неколку студии сега покажуваат врска помеѓу губењето на Y хромозомот и срцевите заболувања. На пример, една многу голема германска студија покажа дека мажите над 60 години со висока фреквенција на губење на Y хромозомот имале зголемен ризик од срцев удар.

Губењето на Y хромозомот е поврзано и со смрт од ковид-19 , што би можело да ја објасни разликата во смртноста меѓу половите. Десеткратно поголема фреквенција на губење на Y хромозомот е пронајдена кај пациенти со Алцхајмерова болест.

Неколку студии ја документирале поврзаноста на губењето на Y хромозомот со разни видови на рак кај мажите. Исто така, таа е поврзана со полош исход кај оние кои веќе имаат рак. Губењето на Y хромозомот е честа појава кај самите клетки на ракот, покрај другите хромозомски аномалии.

Тешко е да се открие што ја предизвикува врската помеѓу губењето на Y хромозомот и здравствените проблеми. Тие можат да се појават затоа што здравствените проблеми предизвикуваат губење на Y хромозомот, или можеби трет фактор ги предизвикува и двете. Дури и силните асоцијации не можат да докажат причинско-последична врска. Поврзаноста со заболувања на бубрезите или срцето, на пример, може да се должи на брзата клеточна делба за време на поправката на органите.

Поврзаноста со ракот би можела да одразува генетска предиспозиција за геномска нестабилност. Всушност, студиите за асоцијација на целиот геном покажуваат дека фреквенцијата на губење на Y хромозомот е околу една третина генетска и вклучува 150 идентификувани гени главно вклучени во регулирањето на клеточниот циклус и подложноста на рак.

Сепак, една студија кај глувци укажува на директен ефект. Истражувачите трансплантирале крвни клетки на кои им недостасувал Y хромозомот кај озрачени глувци, кои потоа покажале зголемена инциденца на патологии поврзани со возраста, вклучувајќи послаба срцева функција и последователна срцева слабост. Слично на тоа, губењето на Y хромозомот од клетките на ракот се чини дека директно влијае на растот на клетките и малигнитетот, потенцијално поттикнувајќи очен меланом , кој е почест кај мажите.

Клиничките ефекти од губењето на Y хромозомот сугерираат дека тој има важни функции во клетките на телото. Но, со оглед на тоа колку малку гени носи, како е тоа можно?

Генот SRY, кој го одредува машкиот пол и се наоѓа на Y хромозомот, е широко експресиран во телото. Сепак, единствениот ефект што се припишува на неговата активност во мозокот е неговата поврзаност со предизвикување на Паркинсонова болест. Исто така, четири гени неопходни за производство на сперма се активни само во тестисите.

Но, меѓу другите 46 гени на Y хромозомот, неколку се широко експресирани и имаат есенцијални функции во генската активност и регулација. Неколку од нив се познати како супресори на тумор.

Сите овие гени имаат свои копии на X хромозомот, па така и мажите и жените имаат по две копии. Можно е отсуството на втората копија во клетките без Y хромозом да предизвика некаков вид на дисрегулација.

Освен овие гени што кодираат протеини, Y хромозомот содржи многу некодирачки гени . Тие се транскрибираат во молекули на РНК, но никогаш не се преведуваат во протеини. Барем некои од овие некодирачки гени се чини дека ја контролираат функцијата на други гени.

Ова би можело да објасни зошто Y хромозомот може да влијае на активноста на гените на многу други хромозоми. Губењето на Y хромозомот влијае на експресијата на некои гени во клетките што создаваат крвни клетки, како и на други што ја регулираат имунолошката функција. Исто така, може индиректно да влијае на диференцијацијата на типовите крвни клетки и функцијата на срцето.

ДНК-та на човечкиот Y хромозом беше целосно секвенционирана пред неколку години – така што со текот на времето можеби ќе можеме точно да утврдиме како одредени гени предизвикуваат овие негативни здравствени ефекти.“

