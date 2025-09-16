Мажите конечно добиваат контрацептивни пилули – Жените во неверица (АНКЕТА)

0 SHARES Сподели Твитни

Машката контрацептивна пилула предизвика вистинска бура низ целиот свет. Некои ја фалат како револуција, други се плашат од нејзините последици.Со години, одговорноста за контрацепција паѓаше исклучиво на жените. Контрацептивните апчиња , спиралите , хормонските инјекции се методи кои често носат несакани ефекти. Но, сега доаѓа историска револуција, машката контрацептивна пилула. Научниците тврдат дека сме на еден чекор од тој момент.Шок за мажиЗамислете да земете една мала таблета и вашата сперма едноставно – престанува да делува. Токму тоа го ветува новата нехормонска таблета, која ја развиваат лаборатории во САД и Јапонија . Во експериментите врз животни, сперматозоидите ја изгубиле способноста за движење по само неколку часа, целосно реверзибилно. Следниот ден, сè се враќа во нормала.Цената на хормоналната револуција Друга верзија на пилулата делува на хормоните. Го намалува нивото на тестостерон во тестисите и го запира производството на сперматозоиди. Но, за мажите да не ја изгубат желбата за секс, се добива дополнителен тестостерон однадвор. Звучи како магија, но лекарите предупредуваат на несакани ефекти: промени во расположението, акни, па дури и зголемување на телесната тежина.Што велат жените?Дискусиите веќе беснеат на социјалните мрежи. „Конечно, и мажите сносат дел од одговорноста!“, пишуваат жените, додека некои мажи се плашат: „Како можам да бидам сигурен дека пилулата ќе делува?“Едно е сигурно – ако пилулата за мажи почне да се користи, односите меѓу половите никогаш повеќе нема да бидат исти.Кога ќе стигне во аптеките?Експертите велат – за неколку години. Доколку тестовите ја потврдат безбедноста и ефикасноста, првата машка апче би можела да се најде во аптеките веќе во следната деценија.Машката контрацептивна пилула повеќе не е мит. Научниците ја претворија во реалност што ќе ги промени сексуалните навики, браковите, врските и можеби најмногу од сè, довербата меѓу партнерите. Едно мало апче, и светот никогаш повеќе нема да биде ист после него.

