Мажите паѓаа пред нејзините нозе, а таа го сакаше само него: Марија беше најфаталната актерка на поранешната Југoславија, Италијанците беа луди по неа, а тоа е она што таа го сакаше пред нејзината смрт

Марија Бакса беше една од најубавите југословенски и српски актерки. Многумина ја споредуваа со познатата Мерилин Монро поради нејзината убавина и заводливост. Познато е дека мажи од цела Европа се обидуваа да го освојат нејзиното срце, но безуспешно.Познатиот фотограф Анџело Фронтони доаѓал во Белград , а големиот продуцент со грчко потекло Овидиј Асонитис бил безнадежно вљубен во неа . Овој Грк неколку пати го молел Бакса, кој упорно го одбивал. Сепак, едно лице успеало да го освои срцето на убавата актерка, а тоа е бизнисменот Милојко Вељовиќ. Марија уживала во среќен брак со него, а од нивната љубов ја добиле ќерката Тарита.Многу мажи воздивнуваа по неа, а долго време кружеше легенда за нејзината убавина. Имено, мажите наводно седеле во кафулиња и гризеле парчиња од маси кога таа поминувала низ улицата Јевремова во центарот на Белград. Таа била надмена и ладна однадвор , но вистинска мистерија одвнатре . Секогаш носела фустани со длабоко деколте, но секогаш успевала да ги засени сите жени околу неа.Луксузен живот во ИталијаТаа позираше за италијанското списание „Playmen“, како и за американското и италијанското издание на „Playboy“. Новинарите се обидоа да создадат некаков вид соперништво помеѓу Марија Бакса и Бебе Лончар, уште една актерка од тој период која беше запаметена како една од најубавите југословенски жени од шеесеттите и седумдесеттите години. За жал, не успеаја. Иако често беа споредувани, Беба и Марија беа два различни термина. Марија беше олицетворение на femme fatale, додека Беба беше поскромна. Неспорно е дека обете актерки беа многу убави, што е единственото нешто што им е заедничко.Во 1970-тите, Марија Бакса се преселила во Италија, во Рим. Нејзината голема љубов била архитектурата, поради што ја напуштила Југославија. Студиите ги завршила речиси без да ги заврши, но никогаш не ги положила последните два испити.Како што раскажала на почетокот на осумдесеттите години во едно интервју, дошла во Италија на неколку месеци со намера да стажира на архитектонскиот факултет, но често ја посетувале филмски работници, па на крајот потпишала тригодишен договор со продуцентската куќа на познатата Дина де Лаурентис. Потоа имала можност да глуми со Лина Вентура, Чарлс Бронсон и Бад Спенсер.Во Италија, таа имала луксузен стан, се занимавала со сликарство и тргувала со антиквитети, додека глумата на крајот била само љубов од нејзините младешки денови. Нејзината желба да се врати во Белград се остварила, таа се вратила и починала таму на 14 ноември 2019 година, во стан на улицата Косовска.Бројни додворувачи што ги отфрлилаНашиот физичар, д-р Богдан Маглиќ, призна дека бил во кратка врска со Марија. Имено, тоа било во многу тежок момент за него, кога неговата кариера тргнала наопаку. Марија го поканила кај неа во Рим, и според д-р Маглиќ, тој краток период со Марија му помогнал да ја врати вербата во себе и да продолжи со истражувањето.Најпознати улогиОткако дебитираше како дваесет и една годишна девојка во филмот „Сите боксери одат во рајот“ , следеа улоги во продукциите „Циклоп“ , „Млада и здрава како роза“ , каде што глумеше со Драган Николиќ, и „Давител против давител “. Публиката ја гледаше и серијата „Циклоп“ во која ги заведува Фран Ласиќ и Раде Шербеџија, но нејзинатаСлавата не остана само во границите на поранешна Југославија, туку се прошири и на европско, па дури и на светско ниво. Бакса глумеше и во италијански и во американски филмови. По нејзината улога во големата холивудска продукција „Влашки документи“, во која играше страсна заводничка, покрај Чарлс Бронсон, беше споредувана со Лана Тарнер и Ава Гарднер.

