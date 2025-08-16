Мажите признаваат: 6 причини поради кои сакаат покрупни жени

0 SHARES Сподели Твитни

И покрај длабоко вкоренетите стереотипи, мажите претпочитаат жени со криви, како и дами со вишок тежина.

На прашањето зошто му се допаѓаат пополни дами, мажите дадоа многу интересни одговори.

Тие уживаат во храна повеќе

„Јадењето е едно од најголемите задоволства во животот. Една од најдобрите работи што можете да направите на датум или во брак. Повремено, децата се неопходни, но тие не треба да бидат една од животните цели “, објаснува еден од испитаниците.

Тие се гушкаат одлично

Кукавицата е многу важна и за мажите, тие сакаат да се гушкаат со својата душичка, а грутките имаат предност тука.

“Ми се допаѓаат” поголемите “жени од истата причина што ми се допаѓа мојата голема перница над мојата мала”.

Тие се природно позитивни

Тие се забавни, и покрај понекогаш сложените ликови, тие никогаш не се досадни. И тоа ги прави посебни.

Тие имаат неодолива фигура

Мажите повеќе ги привлекуваат жените со криви. Колковите, градите, целиот пакет е таму. Тоа го сакаат сите мажи од жена.

Тие веруваат во себе

Двете квалитети се многу ценети од мажите во поцелосни дами: тие научија да се справат со предизвиците и знаат како да се справат со непријатните ситуации. Исто така, тоа им помогна да имаат поголема самодоверба и да се сакаат себеси како што се.

Тие се грижат

Мажите мислат дека тиквите се најгрижливи, затоа што тие секогаш ги ставаат потребите на другите пред своите. Исто така, поцелосните жени поминуваат повеќе време со своите партнери, што значи дека заедничката забава е загарантирана, без оглед дали се готви, се смее или игра.

