Мажите родени во овие три хороскопски знаци се најлошите сопрузи

Бракот е врв на романтичната врска за многумина, но не е секогаш лесен. Додека некои партнери природно поттикнуваат стабилност, разбирање и компромис, други често носат тензии и несогласувања. Астрологијата открива дека одредени знаци имаат особини што можат да го отежнат животот со нив. Мажите родени под овие знаци честопати носат предизвици во врските затоа што тешко наоѓаат рамнотежа помеѓу сопствените потреби и она што го бара бракот.ОвенМажите Овни се познати по својата импулсивност и тврдоглавост. Во бракот, тие често сакаат сè да биде по нивно, а тешко им е да прават компромиси. Нивната импулсивност може да доведе до брзоплети одлуки и расправии што нивните партнерки тешко ги смируваат. Иако се полни со страст, тешко им е да останат трпеливи и смирени кога работите не одат како што планирале. Токму затоа браковите со нив честопати носат постојана тензија.БлизнациМажите родени под знакот на Близнаци внесуваат нестабилност и непредвидливост во бракот. Нивната променлива природа значи дека нивните партнерки никогаш не знаат што да очекуваат. Често брзо им здодева рутината, а тоа внесува немир во нивниот заеднички живот. Нивната тенденција да имаат површни врски и да избегнуваат сериозни разговори го отежнува градењето стабилен брак. Иако се шармантни и комуникативни, долгорочната посветеност не им е силна страна.СтрелецМажите Стрелец ја сакаат слободата и тешко се вклопуваат во бракот. Бракот честопати им се чини како ограничување, па затоа избегнуваат одговорност и сериозни обврски. Нивната потреба за авантура и постојани промени може да им дадат впечаток на партнерката дека бракот не им е приоритет. Тие често можат да бидат нечувствителни и рамнодушни кон емоционалните потреби на партнерката. Иако носат забава и енергија, бракот со нив често е исцрпувачко искуство.

