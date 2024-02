Мажи на штикли завиткани во змиска кожа, жени во пламен! Погледнете како изгледа ревијата инспирирана од пеколот

0 SHARES Сподели Твитни

Колекцијата на брендот „Blonds“ блесна на пистата на модната недела во Њујорк и никого не остави рамнодушен.

Новата колекција на модниот бренд „Blonds“ инспирирана од пеколот и пламенот претстави интересни модели.

View this post on Instagram A post shared by Anderson Martinez (@andymartinezx1)

Провокативните и смели модели во кожа и светкави материјали се инспирирани од темата на огнот. На пистата се забележани тесни модели, корсети, шлицови, необични јаки, светкави и сјајни ткаенини, фустани кои потсетуваат на пламен…

Авторите објаснија дека колекцијата го симболизира огнот како олицетворение на обновување и реинвенција на вашиот идентитет.

Палетата на бои на ревијата беше главно црна и црвена, со сини и розови акценти.

Дизајнерите црпеа инспирација од латинската култура, оддавајќи им почит на нивните корени и на латинските поп диви на кои им се восхитуваат како Џеј Ло и Кристина Агилера.

View this post on Instagram A post shared by THE BLONDS (@theblondsny)

Пронајдете не на следниве мрежи: