Мажот кој се обиде да влезе во имотот на Трамп дигнал пушка во позиција за пукање пред агентите да го убијат

Маж на околу 20-годишна возраст бил убиен откако се обидел нелегално да влезе на имотот на Доналд Трамп во Флорида.

Обезбедувањето го забележало кај северната порта, носејќи пушка и канистер со бензин.

Агентите на тајните служби му наредиле да ги спушти предметите. Мажот го спуштил канистерот, но ја подигнал пушката во положба за пукање. „Тогаш заменик-шерифот и двајцата агенти го застрелале и ја неутрализирале заканата. Мажот починал на лице место“, кажа Рик Бредшо, шериф на округот Палм Бич. Сè уште не е јасно колку куршуми биле испукани, а шерифот рече дека тоа е дел од истрагата. Во моментот, Доналд Трамп бил во Белата куќа, а неговата сопруга Меланија била со него. Допрва ќе бидат објавени повеќе детали за идентитетот на осомничениот поврзан со инцидентот. Портпаролот на Тајната служба, Ентони Гуглиелми, изјави дека осомничениот е од Северна Каролина. Неговото семејство го пријавило како исчезнат пред неколку дена.