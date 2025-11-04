Мажот со овие карактеристики е најлошиот љубовник!

0 SHARES Сподели Твитни

Оценка на најлошите љубовници според националноста составил сајтот OnePoll. Од таму советуваат дамите внимателно да ги прочитаат поглавјата, пред да се качат во туристички роман, за да не остане засекогаш само да негувале спомен. Ако барате маж романтичар, спакувајте ги куферите подалеку од Северна Европа. Според статистиките Германците се прогласени за најдобро миризливи љубовници во целиот свет.

Не остануваат поназад и Англичаните, кои се доста мрзливи во кревет, Швеѓаните пак се одликуваат со огромна брзина меѓу чаршафите, а Холанѓаните се премногу амбициозни – сакаат да доминираат и ретко ги даваат уздите во рацете на понежниот пол. Според сајтот американските господа се прилично груби, на другата страна се Грците, што сепак очигледно не им се допаѓаат на дамите. Во Велс се најголемите егоисти, Шкотланѓаните викат силно за време на секс. Жените наоѓаат дека турските мажи се премногу испотени, а руските – за влакнести.

За да не остават нежните претставнички на човештвото разочарани OnePoll уредно ги рангирал и најдобрите љубовници во светот. Дамите кои бараат сензуалност, треба да се преселат во Шпанија, бидејќи таму мажите се најмногу страстни. На второ место се наоѓа Бразил, а на трето – Италија. Во рејтингот се уште Франција, Ирска, Јужна Африка, Австралија, Нов Зеланд, Данска и Канада.

Пронајдете не на следниве мрежи: