Маж во БиХ освои 17.000 евра во обложувалница и почина од срцев удар

Во Казин, Босна и Херцеговина се случи необична, но трагична ситуација, која ја потресе локалната заедница, пренесуваат регионалните медиуми.

Маж освоил 35.000 конвертибилни марки (околу 17.000 евра) во спортска обложувалница. Според очевидци, тој бил преплавен од измешани емоции од радост до неверување. За жал, прославата не траела долго, бидејќи кратко откако сфатил дека добивката е вистинска, човекот доживеал срцев удар и се струполил на лице место.

За кратко време пристигнала брзата помош, но лекарите, и покрај сите напори, можеле само да ја констатираат смртта. Мештаните се во шок и истакнуваат дека несреќниот добитник бил долгогодишен обложувалница, познат по својата љубов кон спортот и игрите на среќа.