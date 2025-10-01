Маж во Минхен разнел семејна куќа, ја запалил и извршил самоубиство

Во северниот дел на германскиот град Минхен, од утрово се одвива масовна акција на полицијата и пожарникарите поради инцидент предизвикан од неименуван маж, пишува Билд.Според информациите на овој германски весник, овој човек ја разнел семејната куќа со експлозив, потоа предизвикал пожар во оваа зграда и извршил самоубиство.
#München: Eine männliche Leiche wurde nach Informationen unserer Reporter gefunden. Ebenfalls eine Person mit Schussverletzungen. Die genauen Umstände sind noch unklar. https://t.co/XN1rktrGGf pic.twitter.com/YUX4d4YfGc— Bettina Punkt (@Taykra) October 1, 2025
Покрај овој маж, на местото на настанот е пронајдено уште едно повредено лице, но сè уште не е откриено за кого станува збор.Поради овој инцидент, полицијата затвори дел од Минхен и ги замоли граѓаните да го избегнуваат тој дел од градот.Сепак, портпаролот на полицијата објави дека нема „моментална закана“ за граѓаните и дека „нема причина за паника“.