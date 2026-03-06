Маж е уапсен во Скопје откако ја застрелал сопругата и им се заканувал на ќерките

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи на Македонија соопштува дека денес (06.03.2026) во 00:40 часот во населбата Кисела Вода, полициски службеници од Полициската станица во Скопје го лишиле од слобода Б.С. (55) од Скопско поради сомнение дека пукал во својата 48-годишна сопруга, им се заканил на нивните три ќерки на возраст од 26, 24 и 18 години и физички ја нападнал 24-годишната ќерка.

„Според пријавата, на 01.03.2026 година, по претходна расправија дома, тој пукал со пиштол, при што куршумот завршил во прозорецот, по што се упатил кон 24-годишната и 18-годишната девојка, им се заканил и физички ја нападнал 24-годишната девојка. Според извештаите, тој го повторил насилното однесување околу 22:30 часот на 05.03.2026 година, при што повторно ѝ се заканил на сопругата со пиштол, но бил спречен да го употреби од неговите ќерки.“

„Б.С. е задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе бидат поднесени соодветни пријави“, велат од Министерството за внатрешни работи.

