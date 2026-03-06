Маж заборавил да го затвори прозорецот од станот: По 3 години, затекнал ужасна сцена (ВИДЕО)

Видео од рускиот град Воркута кое прикажува сцена што предизвикува морничава реакција неодамна стана вирално на социјалните мрежи.
Сопственикот на станот се вратил по три години отсуство и нашол напуштен стан полн со гулаби, пердуви и измет. Прозорецот на станот бил широко отворен , што им овозможувало на птиците да се сместат во собата.
A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026
Воркута, која се наоѓа на север од Русија и е позната по екстремниот студ, има рекордни температури кои паѓаат и до -52°C. Многумина коментираа дека отворениот прозорец е веројатно единствениот начин гулабите да преживеат во такви услови.
Градот, кој некогаш беше индустриски центар, сега е речиси напуштен, а напуштените згради се соочуваат со распаѓање поради невозможноста за одржување во суровата арктичка клима. Овој инцидент укажува на сериозен проблем со одржувањето на инфраструктурата во Воркута, која сега е меѓу најстудените места во Европа.
