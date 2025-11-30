Маж избоден во Чациленд во Белград

Рано утрово во шаторската населба „Чациленд“ пред Домот на Народното собрание во Белград се случи инцидент во кој еден маж беше нападнат со нож. Припадниците на итна полиција реагираа брзо и го уапсија 27-годишниот Д.П., осомничениот за нападот, пишува n1info.rs.

Според Министерството за внатрешни работи, нападот се случил околу 4:10 часот наутро, кога осомничениот избодел 37-годишен учесник на протестот во горниот дел од бутот. Повредениот маж е лекуван во болница.

Официјална потврда од Министерството за внатрешни работи

„Припадниците на единиците за итна помош на Министерството за внатрешни работи, ангажирани во обезбедувањето на јавен собир пред Домот на Народното собрание, го уапсија Д.П. (27) поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело лесна телесна повреда“, се вели во официјалното соопштение.

На напаѓачот му е одредена мерка притвор до 48 часа. По истекот на тој рок, тој ќе биде донесен во Првото основно јавно обвинителство во Белград за понатамошна постапка, заедно со кривична пријава.