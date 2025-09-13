Маж од публиката ѝ постави прашање на Анџелина Џоли, а таа почна да плаче: Погледнете го моментот кога се распадна на парчиња! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Анџелина Џоли беше преплавена со емоции додека зборуваше на Меѓународниот филмски фестивал во Торонто за нејзината мајка Маршелин Бертран, која почина од рак на јајниците и дојката.

За време на дискусијата за филмот „Кутјур“, еден маж од публиката рече дека неодамна изгубил пријател кој се борел со рак и ги праша актерите каква е нивната порака за сите што тагуваат.

„Многу ми е жал за твојата загуба. Се сеќавам дека мајка ми, која имаше рак, еднаш ми рече кога бевме на вечера и луѓето ја прашуваа како се чувствува: „Сите ме прашуваат за ракот“, рече таа.

Таа продолжи да советува што треба да им се каже на луѓето кои се борат со овие тешки проблеми.

„Ако познавате некого кој поминува низ нешто, прашајте го за сè друго во неговиот живот“, рече таа.

На Бертран ѝ беше дијагностициран рак на јајници во 1999 година, а подоцна и рак на дојка. Таа почина во 2007 година на 56-годишна возраст. Џоли беше подложена на двојна мастектомија во 2011 година бидејќи имаше висок ризик од рак на дојка.

