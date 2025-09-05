Маж од светиниколско лишен од слобода – ја вознемирувал и следел сосетката

Маж од светиниколско село следел и демнеел сосетка, иако имало активна мерка за вознемирување и приближување.

„На 04.09.2025 во 16:40 часот во светиниколско село, полициски службеници го лишиле од слобода А.Н.(45) од селото, постапувајќи по претходна пријава дека во повеќе наврати следел и вознемирувал 41-годишна жена од истото село и покрај тоа што имало активна мерка за проближување и вознемирување, односно поради сомнение дека сторил кривично дело по член 377 став 5 од Кривичниот законик – „неизвршување на судска одлука“.

Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.“