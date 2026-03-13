Маж ја убил и ја распарчил својата 40 години помлада сопруга: Работниците во мочуриштето се сведоци на ужасна сцена

0 SHARES Сподели Твитни

Сопруг (74) е обвинет за убиство на својата 40-години помлада сопруга во Квинс , а истражителите истражуваат дали љубомората била мотив за ова ужасно злосторство. Се сомнева дека мажот мислел дека жената го изневерува.

Рупчад Сибо (74) беше обвинет за убиство откако полицијата ги пронајде деловите од телото на неговата сопруга Шалиса Али (33). Се сомнева дека ја убил сопругата, потоа го распарчил нејзиното тело и ги расфрлил деловите низ имотот.

Полицијата ги откри отсечената глава, нозе и рака на Шалиса во близина на аеродромот ЏФК, откако ги следеше податоците од апликацијата за мобилни телефони кои покажаа дека Сибо бил во областа минатото лето, еден ден откако 33-годишникот последен пат бил виден жив.

Властите истражуваат дали љубомората на 74-годишникот поради љубовен триаголник довела до убиството, бидејќи соседството на двојката известува дека жртвата имала вонбрачна врска, а соседите го опишуваат сторителот како раздразлив човек.

Парот наводно почнал да се забавува во 2023 година, кога 33-годишната Шалиса од Тринидад се омажила за 74-годишникот додека барала нов живот во САД.

Шалиса последен пат разговарала со своето семејство преку FaceTime на 13 јули 2025 година и не се појавила на својата работа како домашна нега следниот ден.

Сибо го пријавил нејзиното исчезнување на 19 јули, на инсистирање на нејзината мајка. Сепак, соседите велат дека мажот не покажал знаци на вознемиреност или загриженост поради исчезнувањето на неговата млада сопруга.

Исчезнувањето доживеа ужасен пресврт на 22 септември, кога двајца работници видоа сино ќебе завиткано во жолто јаже во мочуриште во близина на аеродромот ЏФК, кое полицијата го идентификуваше преку ДНК анализа како ќебе кое ѝ припаѓало на исчезнатата жена.

Откритието доведе до истрага што резултираше со налог за претрес на домот на 74-годишникот, каде што беа пронајдени пластична фолија и жолто јаже што одговараше на јажето што се користело за врзување на торзото на убиената жена.

