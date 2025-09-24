Uncategorized

МАКАРОНИ СО ЈАЈЦА: Ефтино јадење кое бара минимално време и труд (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Италијанската храна е една од најпопуларните и не постои човек кој ќе одбие тестенини, лазањи или пица. Познати се и по десертите како што се тирамису, каноли, панакота и неверојатно вкусни домашни сладоледи.
 
 
Ова е едноставен рецепт кога немате ништо во фрижидер, а сте гладни. Нема потреба да одите во продавница, бидејќи состојките веќе ги имате дома. Брзо и евтино јадење кое ќе ве засити, но и ќе ве воодушеви. Сигурно досега не сте се обиделе да го направите вака.

СОСТОЈКИ:

200 гр макарони
1 лажица маслиново масло
1 лажица путер
1 лажичка мелена пиперка
3 чешниња лук
3-4 јајца
Магдонос

ПОДГОТОВКА:

