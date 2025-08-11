Македонец физички нападнат од три лица на автопат во Косово

Македонски државјанин бил физички нападнат од три лица во раните утрински часови во саботата во Шкабај, на автопатот Приштина-Митровица.

Според косовската полиција, инцидентот се случил на 9 август 2025 година, околу 1:40 часот, кога тројца осомничени косовски мажи физички ја нападнале жртвата, која по инцидентот добила медицинска помош.

По приведувањето и разговорот со осомничените, со одлука на обвинителот, едниот од нив бил приведен, а другите двајца биле пуштени на слобода по редовна постапка.

Полицијата започнала истрага за целосно откривање на околностите што довеле до физичкиот напад, а случајот е класифициран како „напад“ и е дополнително обработен од страна на органите на правосудството.