Македонија Ги Продлабочува Меѓународните Културни Врски

Фото: Министерството за култура и туризам На светската изложба „ЕКСПО 2025“ во Осака, Јапонија, Македонија го прослави својот Национален ден со извонредниот настап на националниот ансамбл „Танец“, кој е познат како симбол на македонското културно наследство. Со етно ритми и извонредна изведба, „Танец“ успеа да остави значаен впечаток на бројната публика, уште еднаш потврдувајќи ја клучната улога на културната размена во градењето мостови меѓу народите.

Министерството за култура и туризам информира дека настапот беше воведен со свечен прием, каде министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, истакнал дека учеството на вакво светско ниво е од исклучителна важност за Македонија. -ЕКСПО е можност за глобална соработка преку иновации, култура и идни перспективи. Нашето присуство овде ја отвара вратата кон нови можности. Денеска се претставуваме со отворено срце, горди на нашето културно наследство и поглед свртен кон иднината, нагласил Љутков.

Македонскиот павилјон привлече посебно внимание со изложбата посветена на јапонскиот архитект Кензо Танге, кој го редизајнираше Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Во рамките на овој спомен, беа прикажани негови цртежи, историски фотографии и тродимензионален модел, кои креативно ја претставуваат неговата визија. Пол Танге, синот на Кензо Танге, исто така ја посети изложбата, потенцирајќи ја долгогодишната врска меѓу Скопје и архитектурното наследство на неговиот татко.

Гостите на приемот уживаа во македонски специјалитети и вина, притоа запознавајќи се со културните и туристичките вредности на Македонија, како и потенцијалните можности за инвестирање во земјата. Дополнително, на Денот на независноста на Македонија, 8 септември, предвидени се бројни културни настани, вклучувајќи настапи на Ана и Игор Дурловски, Кирил Џајковски и Владимир Четкар, кои донесуваат современи изрази на македонскиот дух на сцената.

Учеството на Македонија на „ЕКСПО 2025“ е составен дел од стратегијата за промовирање на земјата на меѓународната сцена како културно богата дестинација, отворена за нови соработки и инвестиции.

