Македонија гласала против НАТО во ОН! Величковски открива скандал кој не го пренесоа медиуми

Северна Македонија, со Србија и Унгарија не поддржа свикување на Советот за безбедност за нарушувањето на полскиот воздушен простор од руски дронови.

Интересна е “споредноста” на оваа информација во медиумите на македонски јазик, а уште поинтересно е отсуството на реакција на домашните политички чинители од власта и особено од опозицијата за ова играње на Скопје по кремлински ноти.

Провокацијата кон Полска со упадот на руските дронови при нападот на цели во Украина пред неколку дена – во НАТОвска Северна Македонија беше маргинална медиумска вест.

Затоа, несолидарноста на Скопје со Варшава и сојузниците – во координација со Белград (и Будимпешта) – треба да биде ставено во рубриката “Не се објавило – значи не се случило”.

Навидум неповрзано, но ова поведение на партиите и медиумите на ваквото Вучиќево Скопје покажува дека аферата “Прислушување” не е само “уште една” афера.

Ако се тргне препукувањето меѓу Мицкоски и Филипче како очекуван “фолклор” – при се уште класифицирани податоци – останува прашањето дали тогашната опозиција била и политички и финансиски зависна од домашен агент на странско – несојузничко влијание, директно од странска држава или обете.

Но и прашањето дали странското финансиско и политичко влијание е ограничено само на тогашната или и на сегашната опозициска партија кај Македонците.

Заедничкиот молк на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ по прашањето на отворањето на досиејата на ју-службите, заедничкото саботирање на ветингот и проширувањето на рестриктивните мерки… се до ова последново молчење за вучиќевата дипломатија во Белград и Скопје околу седницата на Советот за безбедност – покажува дека југо-советската припадност на Скопје до 1990 во 2025 се трансформира во српско-руска, метастазирајќи преку обете партии и нивните коалиции.

Затоа што и во Скопје и во Белград – состојбата е иста. Променети се само имињата во раководствата на партиите за кои овој дел од Балканот е руска зона – политичко и економско прокси проектирано уште од ерата на Милошевиќ. Но не и нивната политика.

Во Белград – СПС на Милошевиќ и сега на Дачиќ, Радикалите на Шешељ и Вучиќ трансформирани во Напредњаци, Јуловците на Мира Марковиќ вградени во системот преку Вулин…

Во Скопје – ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ построени зад Вучиќ, од Светосавски академии за братимење со Додик до отворање на телекомуникацискиот и банкарскиот сектор за олигархиското братство на СНС (и Фидеш).

Затоа, да се фокусираме на вистинските теми – отворање на архивите и ветинг.

Тие секако ќе се спротивстават и ќе глумат дека локалните избори се “историски”. За да не бидат пратени во историјата.