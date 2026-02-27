Македонија има цел да изгради уште три гасни електрани

Македонија има за цел да изгради уште три гасни електрани, покрај проектот во јужната општина Битол, според премиерот на земјата.

Осврнувајќи се на договорот потпишан минатата година со турската компанија АКСА, Христијан Мицкоски вчера во парламентот изјави дека се планира изградба на една таква електрана во главниот град Скопјe; една на половина пат помеѓу Гостивар и Тетово; и една потенцијално кога гасот ќе се транспортира до Кичево и ТЕЦ Осломеј ќе се трансформира со додавање гасна турбина покрај парна турбина.

Мицкоски рече дека износот што треба да се инвестира во овие проекти е до 1 милијарда евра.

Трите проекти што ги спомна Мицкоски се дополнителни на проектот од 250 MWh во Битолa, во врска со кој продолжуваат градежните работи на гасоводот од Грција, кој ќе ја снабдува земјата со американски течен природен гас (LNG).

Гасоводот до термоцентралата на гас во Битолско е исто така подготвен за увоз на водород.