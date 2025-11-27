Македонија мора без одлагање да ги донесе уставните измени, се согласија македонските и европските пратеници

Македонија мора без одложување да премине во следната фаза од пристапните преговори со ЕУ, исполнувајќи ги веќе преземените обврски, вклучително и уставните измени. Ова е препораката усвоена од македонските пратеници и европратеници во Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ-Македонија, кој одржа состанок во Стразбур.

Комитетот го копретседаваат Иванка Василевска, членка на ВМРО-ДПМНЕ, и Карло Реслер од Европскиот парламент. Во втората препорака категорично се наведува дека проширувањето мора да продолжи во рамките на Копенхашките критериуми, врз принципот на сопствени заслуги и исполнети критериуми, вклучително и преку усвојување на уставните измени, односно вклучување на Бугарите.

Известувачот на ЕП за Македонија, Томас Вајц, исто така, даде изјава во оваа насока.

„Следната фаза од преговорите за пристапување треба да се одржи без непотребно одложување и откако ќе бидат исполнети релевантните услови утврдени од Советот; во оваа смисла, се повикува на одлучувачки чекори за унапредување на процесот на преговори во согласност со преговарачката рамка на ЕУ и за спроведување на претходно преземените обврски, вклучително и договорените уставни измени; го поздравува понатамошниот развој на постепената интеграција на земјите-кандидатки во ЕУ, но нагласува дека ова не е и не може да биде алтернатива на кредибилниот пат кон полноправно членство“, се вели во препораката на комитетот.

Во документот од 23 препораки, комитетот, исто така, ја нагласува важноста Северна Македонија да одржува добри односи со своите соседи, преку почитување на Преспанскиот договор со Грција и Договорот за добрососедство со Бугарија. Впечатливо е што препораките не ја споменуваат земјата како позитивен пример за „мултиетничко општество“, како што беше досегашната пракса.