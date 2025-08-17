Македонија му е „пример“ на Вучиќ кога објаснува зошто не треба да има немири во Србија

Откако претседателот на Србија Александар Вучиќ најави дека за 10 дена ќе има апсења во Србија, во говорот што го одржа во Палатата Србија после ноќта со масовни демонстрации против неговиот режим во десетици градови во Србија, тој ја спомна и Македонија, ама како „позитивен пример“.

-Малку е чудно што немаше барање правда кога 16 лица изгореа до смрт во разни пожари во Нови Сад, а ова беше директна вина на локалните лидери. Зошто не слушнавме за тоа кога се случи во Северна Македонија? Зошто слушнавме за тоа во Србија? Затоа што беше користена како муниција во борбата против независна и слободна држава. Слушнавме за тоа од нашите деца, од нашите ученици… Иако не сме сосема сигурни што точно се случило, правдата мора да се најде за овие 16 жртви рече Вучиќ. Според него, „властите сфатија дека демонстрантите не се за правда откако почнаа да го напаѓаат таткото на една од жртвите“ во Нови Сад.

Според Вучиќ, децата во Србија „учат многу помалку и знаат многу помалку“.

Со една година до мојот последен мандат, не ги разбирам родителите кои го жртвуваат образованието на своите деца заради сопствените желби и барања, рече тој.