Македонија на дното! Кои земји имаат највисоки и најниски минимални плати низ Европа?

Милиони работници низ ЕУ продолжуваат да заработуваат минимална плата. Праговите имаат за цел да обезбедат основен животен стандард за работниците, иако нивоата честопати не успеваат да се зголемат со инфлацијата.

Од јули 2025 година, месечната минимална плата пред одбитоци во ЕУ се движеше од 551 евра во Бугарија до 2.704 евра во Луксембург, според Евростат.

Кога се вклучени земјите-кандидатки за ЕУ, Украина има најниска минимална плата, од само 164 евра.

Пет земји од ЕУ – Италија, Данска, Шведска, Австрија и Финска – воопшто немаат национална минимална плата.

Иако Луксембург е рангиран на врвот, а Украина на дното, кога е прилагоден според куповната моќ, како се споредува минималната плата низ Европа земја по земја?

Бруто минимални плати во Европа

Како што покажува графиконот подолу, постојат значителни разлики во минималните плати низ Европа, а Евростат ги групира земјите во три нивоа на плати.

Еуроњуз додаде четврта категорија која ги групира земјите со минимални плати под 600 евра и ги вклучува земјите кандидати за ЕУ.

1- Највисока група: Над 1.500 евра

Освен Франција, која нуди 1.802 евра, сите други земји во највисоката група плаќаат над 2.000 евра месечна минимална плата. Освен Луксембург, тука се и Ирска (2.282 евра), Холандија (2.246 евра), Германија (2.161 евра) и Белгија (2.112 евра).

2- Средна група: Помеѓу 1.000 и 1.500 евра.

Оваа група ги вклучува Шпанија (1.381 евра), Словенија (1.278 евра), Полска (1.100 евра), Литванија (1.038 евра), Грција (1.027 евра), Португалија (1.015 евра) и Кипар (1.000 евра). Неколку земји во средната група се малку над прагот од 1.000 евра. Неколку земји во средната група се малку над прагот од 1.000 евра.

3- Ниска група: Помеѓу 600 и 999 евра

Хрватска (970 евра), Малта (961 евра), Естонија (886 евра), Чешка (841 евра), Словачка (816 евра), Романија (797 евра), Латвија (740 евра), Унгарија (727 евра), Црна Гора (670 евра) и Србија (618 евра) припаѓаат на ниската група земји со минимална плата во Европа, со плати што паѓаат помеѓу 600 и 999 евра.

4-Многу ниска група: Под 600 евра

Неколку земји, вклучувајќи една членка на ЕУ, имаат минимални плати под 600 евра. Оваа најниска група е составена претежно од земји кандидати за ЕУ. Вклучува Северна Македонија (584 евра), Турција (558 евра), Бугарија (551 евра), Албанија (408 евра), Молдавија (285 евра) и Украина (164 евра).

Минималните плати ја одразуваат поделбата Исток-Запад

Како што покажува мапата подолу, постои силна географска поделба во номиналните минимални плати низ цела Европа. Ова е најзабележително помеѓу Западна и Источна Европа. Општо земено, четирите групи на плати одразуваат различни региони на ЕУ.

Земјите во највисоката група се главно во Западна и Северна Европа. Средната група вклучува неколку земји од Јужна и Централна Европа. Ниските и многу ниските групи се состојат претежно од источноевропски, балкански и земји кандидати за ЕУ.

Улога на повисоката продуктивност врз платите

Според д-р Сотирија Теодоропулу од Европскиот институт за синдикати (ETUI), повисоката продуктивност обично е еднаква на одржливо повисоки плати и надоместоци воопшто. Економиите со поголема индустриска или финансиска активност имаат тенденција да бидат попродуктивни, а високотехнолошките индустрии исто така обично покажуваат повисоки нивоа на продуктивност. Повисоката преговарачка моќ за работниците е уште еден фактор.

Рангирањето на минималните плати се менува со куповната моќ

Кога се споредуваат минималните плати низ земјите, стандардите за куповна моќ (PPS) се важни бидејќи трошоците за живот варираат многу

PPS обезбедува пофер споредба со користење на вештачка валута што одразува што луѓето всушност можат да купат во секоја земја. Еден PPS е вештачка валутна единица која, во теорија, купува иста количина на стоки и услуги во секоја земја, според Евростат.

Кога се прилагодува за куповната моќ, јазот во платите меѓу земјите станува значително помал. На пример, во Луксембург, минималната плата е 4,9 пати поголема од онаа во Бугарија – највисоката и најниската во ЕУ.

Во однос на PPS, овој јаз се намалува на 2,3 пати. Додека Луксембург (2.035) сè уште е на врвот, Естонија (886) има најниска минимална плата според PPS. Кога ќе се вклучат земјите-кандидатки за ЕУ, Албанија е исклучок на дното, со PPS од 56.

На врвот, Германија, Холандија и Белгија го следат Луксембург. Ирска и Франција се следните.

Додека источните и балканските земји често се рангираат ниско во евра, тие имаат многу подобри резултати во однос на PPS. Западноевропските земји сè уште водат, но нивната предност е помала.

На пример, седум земји-членки на ЕУ се рангираат под Северна Македонија, Турција и Црна Гора во однос на PPS. Тука спаѓаат Малта, Унгарија, Словачка, Чешка, Бугарија, Латвија и Естонија.

Покрај Турција и Северна Македонија, Романија исто така е рангирана значително повисоко во PPS. Црна Гора и Бугарија исто така имаат релативно посилни позиции.

Естонија и Чешка се двете земји кои изгубија најмногу место во рангирањето на PPS во споредба со нивните позиции во евра.

Промени на минималните плати во последните 6 и 12 месеци

Во текот на последните шест месеци, од јануари до јули 2025 година, минималната плата остана непроменета во повеќето земји од ЕУ и земји-кандидатки. Во евра, Северна Македонија забележа најголемо зголемување од 7,7%, по што следува Грција со 6,1%. Турција забележа најголем пад, со пад од 21,2%, проследен со пад од 9,9% во Украина.

Во земјите-кандидатки, промените во девизните курсеви одиграа голема улога. На пример, во Турција, минималната плата остана иста во турска лира во овој период. Сепак, оние што заработуваат минимална плата беа најтешко погодени од највисоката стапка на инфлација во Европа.

Помеѓу јули 2024 и јули 2025 година, Црна Гора и Северна Македонија забележаа најголемо зголемување на минималните плати, обете над 20%. Спротивно на тоа, Украина и Турција доживеаа најголем пад.

Меѓу земјите од еврозоната, Хрватска забележа најголем пораст од 15,5%, проследена од Литванија со 12,3%.

Во Франција, зголемувањето беше скромно, само 2%. Шпанија и Германија забележаа малку поголеми добивки, со 4,4% и 5,2% соодветно. Сепак, кога ќе се земе предвид инфлацијата, реалната вредност на овие зголемувања е веројатно многу помала.

Националната минимална плата во Велика Британија се зголеми за 6,7% од април 2025 година.