Македонија произведе повеќе електрична енергија отколку што потроши

Македонија произведе 391.740 MWh енергија во текот на септември, а потроши 373.518 MWh електрична енергија, објави Portalb.mk.

„Во септември 2025 година, вкупната потрошувачка по вид енергија изнесува: 373.518 МWh електрична енергија, 19,406 милиони nm3 природен гас, 368.114 тони јаглен и 95.577 тони нафтени производи“, објави Државниот завод за статистика.

Македонија произведе 4,9 проценти повеќе енергија отколку што потроши во овој период. Поголемиот дел од електричната енергија беше произведена во термоелектрани (52,1%).

„Во септември 2025 година, во споредба со истиот месец од претходната година, потрошувачката на природен гас се намали за 15,5% како резултат на падот на активноста на когенеративните електрани, додека потрошувачката на нафтени производи се намали за 13,2%“.

