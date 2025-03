Македонија со победа го започна квалификацискиот пат за Светско првенство

0 SHARES Сподели Твитни

На натпреварот против Лихтенштајн, македонските фудбалери излегоа на теренот во дресови со црна боја, на кои стоеше натписот „Кочани 16.3.2025“, како знак на почит кон жртвите од пожарот. Кога започна 59. минута од натпреварот, како симболика за исто толку настрадани, трибините ехото се оддаде на звуците „Кочани, Кочани“. Македонската репрезентација извојува победа над Лихтенштајн со сигурен резултат од 3:0 во нивното прво соочување од квалификациите за Светското првенство 2026. Македонските играчи беа во темни дресови со текстот „Кочани 16.3.2025“. Александар Трајковски го отвори резултатот во 8. минута, а Висар Муслиу го зголеми водството непосредно пред крајот на првото полувреме, во 43. минута. Втората половина започна со водство од 2:0 за македонскиот тим, а конечен резултат од 3:0 постигна Бојан Миовски во 82. минута. Мечот се одигра на стадионот „Рејнпарк“ во Вадуц, главниот град на Лихтенштајн. На денешниот натпревар против Лихтенштајн, македонските фудбалери беа облечени во специјални дресови, носејќи на себе натпис „Кочани 16.3.2025“, во чест на загинатите од пожарот во „Пулс“ во Кочани. Во 59. минута, во симболичен гест за 59 жртви, од трибините се ширела пораката „Кочани, Кочани“.

