Македонија со поддршка за Саудиска Арабија, ОАЕ, Катар, Кувајт, Бахреин и Јордан по нападите од Иран

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија преку објава на социјалните мрежи изрази целосна поддршка и солидарност со неколку земји од Блискиот Исток, чии државјани, како што наведува, се соочуваат со неоправдани напади од страна на иранскиот режим.

Во реакцијата, објавена од официјалниот профил на Министерство за надворешни работи и надворешна трговија (MFAFT North Macedonia), се истакнува дека државата стои зад Саудиска Арабија, Обединети Арапски Емирати, Катар, Кувајт, Бахреин и Јордан.

„Северна Македонија изразува целосна поддршка и солидарност со Кралството Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Државата Катар, Државата Кувајт, Кралството Бахреин и Хашемитското Кралство Јордан – чии граѓани се соочуваат со неоправдани напади од иранскиот режим“, се наведува во пораката.

Со оваа изјава, македонската дипломатија се приклучува кон меѓународните реакции во контекст на зголемените тензии во регионот на Блискиот Исток, повикувајќи на стабилност и безбедност за цивилното население.