Македонија со речиси 141 илјада случаи на дијабетес, една третина остануваат недијагностицирани

Дијабетесот останува една од најбрзо растечките хронични заболувања во 21 век, според единаесеттото издание на Атласот за дијабетес на IDF (2025). Според податоците, во 2024 година, околу 589 милиони возрасни лица живееле со дијабетес на глобално ниво, што претставува 11,1 процент од светската популација на возраст од 20 до 79 години. Во Македонија, околу 141.000 луѓе живеат со дијабетес, што е 8,9 проценти од возрасните, или приближно еден од единаесет граѓани на таа возраст.Атласот покажува дека околу 43 проценти од возрасните со дијабетес во светот се недијагностицирани. Ова значи дека околу 252 милиони луѓе живеат со дијабетес без да знаат за својата состојба, пропуштајќи рана интервенција и спречување на компликации. Покрај тоа, 635 милиони луѓе имаат нарушена толеранција на гликоза, додека 488 милиони имаат висока гликоза во крвта на гладно – состојби што го зголемуваат ризикот од дијабетес тип 2 и кардиоваскуларни заболувања. Околу една од пет бремени жени страдаат од хипергликемија за време на бременоста.Дијабетесот е исто така водечка причина за предвремена смрт. Во 2024 година, тој беше одговорен за над 3,4 милиони смртни случаи кај возрасни на возраст од 20 до 79 години – околу 9,3% од сите глобални смртни случаи.Атласот покажува дека економскиот товар е подеднакво голем: директните трошоци за здравствена заштита за дијабетес за прв пат надминаа 1 трилион американски долари, или 12% од вкупните глобални трошоци за здравствена заштита.11-тото издание на атласот посветува посебно внимание на дијабетесот тип 1 кај сите возрасни групи. Во 2024 година, се проценува дека 9,1-9,5 милиони луѓе ширум светот живеат со тип 1, од кои околу 1,9 милиони се деца и адолесценти под 20 години. Спротивно на популарното верување, поголемиот дел од луѓето со тип 1 (околу 69%) се возрасни на возраст од 20 до 59 години. Во Европа има околу 2,7 милиони луѓе кои живеат со тип 1 – најголем регионален број, благодарение на подолгото преживување и подобриот пристап до инсулин и нега.Во Северна Македонија, околу 938 смртни случаи годишно се поврзани со дијабетес. Според Атласот, околу 141.000 луѓе во Македонија живеат со дијабетес – 8,9% од возрасните. Од нив, околу една третина (околу 47.000) не се свесни дека ја имаат болеста. Споредливата преваленца е 7,4%, малку под европскиот просек од 8%.Според IDF, околу 2.292 луѓе живеат со дијабетес тип 1 во земјата. Годишните трошоци за здравствена заштита поврзани со дијабетес изнесуваат околу 134 милиони американски долари, или околу 953 американски долари по пациент, додека смртните случаи поврзани со дијабетес се проценуваат на околу 938 случаи годишно.Според национални извори, 112.000–135.000 луѓе се дијагностицирани со дијабетес: околу 4.000 со тип 1, 40.000 со тип 2 на инсулинска терапија и 72.000–80.000 на орална терапија.Инсулинот е бесплатен за сите пациенти со дијабетес, но надоместокот за други лекови е ограничен. Инсулинските пумпи и CGM системите моментално се бесплатни само за деца и ограничен број луѓе со тип 1 со тешки компликации (околу 330 корисници на пумпи и 600 корисници на CGM). Глукометрите и лентите се целосно надоместени само за тип 1; за тип 2 со инсулин постојат ограничувања.

Националната програма за дијабетес и системот за јавни набавки финансираат инсулин, глукагон, игли, ленти, инсулински пумпи и CGM сензори, со буџет од околу 16,1 милиони долари за 2024 година. Но, доцнењата во тендерите неодамна предизвикаа сериозен недостиг на глукометри, ленти, игли и потрошен материјал за пумпи.За подобри резултати се потребни зајакнување на регистрите, подобар пристап до современ мониторинг и мултидисциплинарна грижа, како и целосна имплементација на Националната стратегија за дијабетес. Исто така, потребна е нова методологија за финансирање и буџетирање базирана на регионални модели.До 2050 година, бројот би можел да достигне 853 милиони луѓе – 13% од возрасната популација. Податоците покажуваат дека дијабетесот се зголемува во сите региони на IDF, но со различни стапки. Најголемото релативно зголемување се очекува во Африка – 142% до 2050 година (од 25 на 60 милиони). Во Западнопацифичкиот регион има околу 215 милиони возрасни лица со дијабетес – повеќе од една третина од глобалните случаи. Само Кина учествува со едно од четири лица со дијабетес во светот.На Блискиот Исток и Северна Африка, околу едно од шест возрасни лица има дијабетес (околу 85 милиони). Проектираното зголемување до 2050 година е 92%. Во Европа има околу 65,6 милиони случаи во 2024 година, додека до 2050 година се очекува да достигне 72,4 милиони. Северна Америка и Карибите имаат највисоки трошоци за здравствена заштита поврзани со дијабетес – 439 милијарди долари, или 43% од глобалните трошоци.Според Атласот, до 2050 година глобалниот број на луѓе со дијабетес би можел да достигне 853 милиони, или 13% од возрасната популација. Огромното мнозинство нови случаи ќе се појават во земјите со ниски и средни приходи, кои имаат здравствени системи кои се помалку подготвени да се справат со хроничните болести.Атлас за дијабетес на IDF – глобална платформа со податоци за 215 земјиГлобалниот атлас за дијабетес на Меѓународната федерација за дијабетес (IDF) обезбедува споредливи податоци за 215 земји преку нова онлајн платформа. 11-тото издание ги истакнува клучните приоритети: рано откривање, превенција, зајакнување на здравствените системи и заштита на ранливите групи.

Светскиот ден на дијабетесот се одбележува на 14 ноември секоја година и е најголемата глобална кампања за подигање на свеста за оваа хронична болест. Инициран е од IDF и СЗО, а во 2006 година официјално е усвоен од ОН. Денот се одбележува во чест на роденденот на Сер Фредерик Бантинг, еден од откривачите на инсулинот. Симболот на кампањата е синиот круг, кој претставува единство во борбата против дијабетесот. Во Македонија се организираат едукативни активности, бесплатни мерења на шеќер во крвта и јавни форуми за поддршка на пациентите.

