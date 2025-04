Македонија учествува во меѓународната AI иницијатива на Microsoft

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 8 април 2025 – Новоотворените простории на Семос Едукација лоцирани покрај реката Вардар го дочекаа почетокот на AI Fest 2025, значаен фестивал фокусиран на вештачката интелигенција во регионот. Овој впечатлив настан кој трае 50 дена до 5 јуни, нуди различни активности и обуки за стекнување вештини во областа на вештачката интелигенција.

На отворањето на AI Fest 2025, кое се одржа на 8 април, беа истакнати: достапноста на 60 бесплатни вебинари распоредени на 18 различни теми кои се однесуваат на бизнис корисници, ИТ професионалци и AI ентузијасти; обид за поставување GUINNESS WORLD RECORDS за најголем број на учесници во AI онлајн сесии за 24 часа; панел-дискусии, практични сесии, испити и бројни интерактивни настани за повеќе целни групи. Фестивалот е дел од Националната иницијатива за усовршување на AI вештини, проект создаден со поддршка на Microsoft и партнери од светот, меѓу кои и Семос Едукација како официјален партнер во Македонија и околу. Иницијативата е поддржана од Министерството за дигитална трансформација и партнери како Support and Solutions Center, Стопанска банка, Телеком, Триглав Осигурување и други, кои ја осознаа важноста од развивање на AI потенцијалите во земјата.

Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, изјави на отворањето: „Дигиталната трансформација започнува од секојдневниот човек. Во новата дигитална ера, дигиталната писменост станува основна. Затоа инвестираме во преквалификации и дигитална едукација за ранливите групи, со акцент на развивање на AI вештини кај младите.“ Семос Едукација уште еднаш потврди дека е лидер во информатичката едукација во Македонија, организирајќи го AI Fest 2025 и поставувајќи основа за понатамошно развивање на вештини и компетенции поврзани со вештачката интелигенција – важни за иднината не само на индивидуалците и компаниите, туку и на целото општество.

Валентина Тасева, сопственичка и директорка на Семос Едукација, истакна: „Националната иницијатива за развој на AI вештини е голем чекор напред, обезбедувајќи секој човек во Македонија, од студент до професионалец, да има пристап до висококвалитетна едукација и практични знаења за вештачката интелигенција. Македонија треба да биде позната во светот. За идните генерации и млади, единствениот пат кон модерно општество е преку технологија – а вештачката интелигенција е моментално најголемата надеж.“ Дополнителни информации за настанот и активностите може да се пронајдат на официјалните веб-страници: https://ainsi.mk и https://semosedu.mk/semos-ai-courses.

The post Македонија учествува во меѓународната AI иницијатива на Microsoft appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: