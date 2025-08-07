Македонија ќе потроши 10 милиони евра за локалните избори на 19 октомври

0 SHARES Сподели Твитни

Сабота, 9 август, е крајниот рок до кој Собранието официјално треба да ги распише локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Граѓаните, преку две изборни единици во 80 општини и Градот Скопјe, ќе ги избираат градоначалниците и советите што ќе ги водат општините во следните четири години.Државата издвои околу 10 милиони евра за спроведување на целиот изборен процес. Две третини од овие пари се наменети за политичко рекламирање на кандидатите во медиумите, додека друг дел е наменет за надоместоци за членовите на изборните совети, како и за транспорт и логистика поврзани со гласачкиот материјал.Веднаш откако Собранието ќе ги распише изборите, Државната изборна комисија мора да одржи седница на која ќе биде објавен календарот на сите изборни рокови и дејствија, како и обврските на учесниците во изборите, медиумите и изборните органи.Во меѓувреме, до крајот на месецот, мора да бидат избрани 21.000 администратори кои ќе бидат членови на изборните одбори во околу 3.500 избирачки места. Покрај нив, партиите што освоија најмногу гласови на претходните избори, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ВЛЕН, исто така мора да предложат 14.000 членови на изборните одбори.Проверката на Избирачкиот список започнува 15 дена по распишувањето на изборите и трае вкупно 20 дена. Во тој период, граѓаните можат да ги проверат своите податоци и, доколку има неправилности, да побараат тие да бидат изменети.

