Македонијо е*и се уште еднаш: Сезонските пожарникари добиле само 15 илјади денари на сметка – гневот го растурија на социјалните мрежи

Се чудеме како може со колегите, али очигледно може, од ветените 24.500 обеќани од Ќерамидата и гнасната власт на нас сезонските пожарникари, ни се кратат ЕБАНИ 9500 y кои ни го рачунат и здравственото осигурување и плус ни одбиват затоа шо сме почнале неколку дена покасно, тие 24.500 ни ги рачунат и бруто и нето, едно големо “БРАВО” за оваа “ДРЖАВА” која уште еднаш се “покажа” на ДЕЛО , притоа не давање на никаква соодветна облека ,а одење на преку 10-тина интервенции за овие скоро 2 месеци, незаконско каснење на плата, па и кратење и давање плата за СЕМКИ! МАКЕДОНИЈО ЕБИ СЕ УШТЕ ЕДНАШ!

Пишува на Фејсбук еден од измамените сезонски пожарникари