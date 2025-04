Македонската книжевна конфронтација според Веле Смилевски

0 SHARES Сподели Твитни

„Дијалог“ издава ново дело под наслов „Македонската книжевна конфронтација – од соцреализам до естетски плурализам“, авторски труд на Веле Смилевски. Овој обемен труд, од 400 страници, истражува како книжевните полемики влијаат врз принципите, специфичностите и вредностите на македонските писатели во однос на развојот на македонската литература од 1945 до 1985 година. Во рецензијата, д-р Соња Стојменска – Елзесер истакнува дека Смилевски, преку критика и есеистика, го разгледува придонесот на значајните автори во современата македонска книжевност. Тие, преку своите дела и критички анализи, формираат значаен дел од развојната траекторија на македонската литература во втората половина на 20 век. Книжевната конфронтација се смета за фундаментална тема при изучувањето на модерната македонска литература, а делото на Смилевски со својата деталност и прецизност предлага нови перспективи за изучување во областа на македонистиката. Веле Смилевски, со своите 23 дела од литературата и критиката, е еден од најзначајните македонски автори, добитник на Државната награда „11 Октомври“ за животно дело во полето на уметноста и културата.

