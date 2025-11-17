Македонската метропола попладнево на 15-то место во светот со загаден воздух

Скопје се најде на 15. место на глобалната листа на најзагадени градови во моментов, покажуваат најновите мерења на платформата за следење на квалитет на воздух. Главниот град има индекс на квалитет на воздухот (AQI) од 97, што го вбројува во категоријата „нездрав за чувствителни групи“.

Според рангирањето, Скопје е веднаш зад Манама (Бахреин), која има ист AQI од 97, а пред градови како Манила (Филипини) со AQI 92 и Лима (Перу) со AQI 88. Во регионот и споредбено со светските метрополи, Скопје повторно се наоѓа високо на негативната листа, што го потврдува хроничниот проблем со аерозагадувањето.

На табелата водат градови како Дака (Бангладеш) со алармантен AQI од 121 и Дубаи (Обединети Арапски Емирати) со 110, но фактот што македонската престолнина е во друштво на мегалополиси со милионски население само го истакнува сериозниот карактер на локалната еколошка криза.

Експертите предупредуваат дека зголеменото ниво на ПМ-честички, заедно со студените денови и честата термичка инверзија, ќе продолжат да ја влошуваат состојбата доколку не се преземат итни мерки. Надлежните институции апелираат граѓаните да ја следат состојбата и да избегнуваат долг престој на отворено, особено ранливите категории.

Скопје, и покрај сите напори, и натаму останува еден од најзагадените европски градови, што уште еднаш ја отвора потребата од долгорочни, системски решенија во борбата против загадувањето.