Македонската репрезентација наиде на неочекувани пречки на теренот против Лихтенштајн

Македонија оствари победа од 3:0 против Лихтенштајн во квалификацискиот натпревар за Светското првенство, но Бојан Миовски не ја криеше својата фрустрација поради лошата состојба на теренот. Тој истакна дека теренот не бил наводнуван, што претставувало пречка за течењето на играта во првото полувреме. Соочени со неповолни услови и противник кој не покажуваше желба за игра, македонската репрезентација сепак успеа да постигне рано водство, а потоа и вториот погодок кој дојде во клучен момент, носејќи ги така трите значајни бода за старт на квалификациите.

Миовски воедно изрази благодарност до навивачите кои во голем број ја поддржаа екипата, споделувајќи очекување дека и во Скопје ќе има сличен одзив. “Чувството беше како да играме пред домашна публика. Се надевам дека и во Скопје ќе дојдат во уште поголем број за да ни бидат поддршка во сите 90 минути.” Следниот натпревар против Велс е закажан за вторник во 20:45 часот.

