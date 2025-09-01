Македонска државјанка сакала нелегално да изнесе 89 илјади евра од Бугарија

Бугарската гранична полиција привела државјанка на Македонија откако кај неа биле пронајдени скриени 89.000 евра, соопштија тамошните полициски власти.

Настанот е пријавен на 29 август, кога 40-годишна државјанка на Македонија, патувајќи со автомобил, пристигнала на граничниот премин „Ѓуешево“ за излез од Бугарија. Граничната полиција побарала заеднички преглед со царинските службеници. Кај 40-годишната патничка биле пронајдени скриени 89.000 евра кои биле залепени и скриени под нејзината облека.

Како што информираат бугарските медиуми, покрената е брза истрага, а жената е приведена.

Се работи на расветлување на случајот.