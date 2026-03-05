Македонските граѓани од Израел со владиниот авион полетаа за Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Македонските државјани од Израел попладнево полетаа со владиниот авион од Шарм ел-Шеик кон Скопје.

– Станува збор за процес што бараше сериозен ангажман на нашите дипломатско-конзуларни претставништва, доследно почитување на безбедносните процедури и континуирана координација меѓу надлежните институции, напиша шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на Фејсбук.

Според него, финализирана е и постапката за склучување договор со компанија која во следните денови се очекува да започне да ги реализира летовите за евакуација на македонските државјани од останатите погодени подрачја.

