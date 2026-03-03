Македонските мировници засега остануваат во Либан, но не се исклучува можност за повлекување

Македонските мировници распоредени во мисијата на Обединетите нации во Либан „УНИФИЛ“ засега нема да бидат повлечени, и покрај ескалацијата на немирите на Блискиот Исток и навлегувањето на израелската војска во Либан во операциите против Хезболах.

За разлика од другите балкански земји, кои веќе започнаа со евакуација на своите граѓани од регионот, а Хрватска најави повлекување на своите војници од Ирак и Либан како мерка на претпазливост, Македонија засега ќе ја задржи својата контингентна единица во мировната мисија.

– „Министерството и Армијата се во постојан контакт со нашите припадници кои се дел од мисијата и кои континуирано ги извршуваат своите задачи. Безбедносната состојба на Блискиот Исток се следи постојано. Во моментов не е предвидено повлекување на македонските припадници, но во зависност од развојот на настаните, таа можност не се исклучува“, велат од Министерството. – велат од МО.