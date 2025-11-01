Македонските ракометари поразени од Јапонија

Македонската машка сениорска ракометна репрезентација загуби вечерва во Куманово од Јапонија со 31-32 (17-16) во вториот контролен натпревар што двете селекции го одиграа во рамки на ЕХФ неделата.

Избраниците на селекторот Кирил Лазаров заминаа на полувреме со гол предност, но во продолжението им дозволија на јапонските ракометари да го преземат водството и во 45 минута да поведат со највисоки 28-25.

Јапонија ја зачува предноста во неизвесна завршница во која македонските ракометари не успеаја да ги реализираат двата последни напади.

Серафимов со седум голови беше најефикасен во македонските редови, а Томовски на голот запиша 12 одбрани.

Во првиот натпревар одигран во четвртокот во Скопје, избраниците на Лазаров ја совладаа јапонската репрезентација со 29-27.

Македонските ракометари ги искористија двата контролни натпревари против Јапонија во рамки на ЕХФ неделата како дел од подготовките за настап на Европското првенство во јануари идната година.

Македонската репрезентација на завршниот турнир ќе игра во групата Б во данскиот град Хернинг против домаќинот Данска (16 јануари), Португалија (18 јануари) и Романија (20 јануари).

