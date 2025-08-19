Македонските фудбалски кадети ја совладаа Црна Гора

Македонската фудбалска репрезентација до 16 години денеска на стадионот „Билјанини извори“ во Охрид со 3:0 ја совлада Црна Гора во првиот од двата контролни натпревари меѓу двете селекции.

Македонските кадети доминираа во натпреваротше на мечот., а почетниот гол го постигна Адриан Велески во 39. Минута.

До крајот на полувремето предноста на македонската репрезентација ја Марин Крстевски, додека Стефан Ристиќ во 60 минута го постави конечниот резултат.

Вториот контролен натпревар меѓу двете селекции е закажан за 21. Август, исто така, во Охрид.