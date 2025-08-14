Македонски државјанин осуден на осум години затвор во Бугарија и казна од 50.000 лева за шверц на дрога преку ГП Ѓуешево

0 SHARES Сподели Твитни

Бугарските медиуми денеска известуваат дека Окружното обвинителство во Ќустендил спроведе судски акт кој стапи на сила, со кој 34-годишниот Г.Н., државјанин на Северна Македонија, беше осуден на 8 години затвор, со почетен „строг“ режим на издржување и парична казна од 50.000 лева. Обвинетиот е прогласен за виновен за кривично дело по член 242 став 2 точка 1 од Кривичниот законик – шверц на наркотична супстанца со висок ризик преку границата на земјата.

Околу 22:30 часот на 18 декември 2024 година, на влезот за камиони на граничниот премин Ѓуешево, пристигнал товарен камион со македонски регистарски таблички, кој превезувал товар руда за Турција. Царинските инспектори го пренасочиле возилото за темелен царински преглед. Во неговата приколка биле пронајдени специјално адаптирани скривалишта – и во нив биле пронајдени 320 пакувања со наркотична супстанца – коноп. Вкупната тежина на предметот на кривичното дело е 128.580 кг.

