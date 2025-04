Македонски компании регистрирани во Дубаи

0 SHARES Сподели Твитни

За време на посетата на македонската делегација во Обединетите Арапски Емирати, се дозна дека во Дубаи постојат 52 компании од Македонија кои се впишани во Стопанската комора на овој град. Оваа вест ја објави информативната служба на македонската Влада по разговорот помеѓу премиерот Христијан Мицкоски и водачите на Стопанската комора на Дубаи, вклучувајќи го и султанот бин Саид ал Мансури. Пет од овие компании се придружиле на комората во текот на првите три месеци од тековната година.

