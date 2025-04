Македонски народен театар на турнеја во Европа и Балканот

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот народен театар планира да започне балканско-европска турнеја на 8 април, со одбележување на 80-годишнината од формирањето на театарот. На репертоарот ќе бидат три значајни претстави: „12“, „Народен пратеник“ и „Ничија земја“. Турнејата ќе опфати изведби на најновите претстави од сцената во МНТ, кои вклучуваат дела како „12“ базирано на текстот на Реџиналд Роуз, режирано од Синиша Евтимов, „Народен пратеник“ од Бранислав Нушиќ во режија на Егон Савин и „Ничија земја“ од Денис Тановиќ, под режија на Александар Морфов.

Турнејата ќе биде поделена на два дела, при што првиот вклучува посетување на Црна Гора и Босна и Херцеговина. На 8 април во Подгорица ќе биде прикажана претставата „Народен пратеник“ во Црногорското народно позориште, додека „12“ ќе се изведе на 9 април. Потоа, во Сараево на 11 април ќе гостува „Народен пратеник“, а на 12 април ќе биде прикажана „12“.

Во Велес, на 15 април, МНТ ќе учествува на фестивалот „5РЕ“ со изведба на „12“. Во продолжение, МНТ по пауза од 22 години ќе биде дел од 70. „Стериино позорје“ во Нови Сад, каде на 1 и 2 јуни ќе ја претстави „Народен пратеник“ пред публиката.

Во рамките на „Охридското лето“, на 17 јули, ќе биде организирана изведба на „12“ во Центарот за култура „Григор Прличев“. Вториот дел од турнејата е планиран за септември, кога „Ничија земја“ ќе биде прикажана во Националниот театар во Будимпешта. Покрај тоа, планирано е гостување во театарот „Иван Вазов“ во Бугарија со „Народен пратеник“ наесен, 2025 година, што ќе биде патување не само низ просторот и времето, туку и низ уметничката душа, потсетувајќи дека театарот е огледало на животот во неговите најчисти форми.

