Македонски производител на оружје гради мрежа од лобисти кои го поддржуваат Трамп

Барајќи финансирање од САД за производство на муниција, ATS Group не штеди пари за договори со лобистички фирми кои имаат добри врски со новата администрација на Трамп.

Напорите на производителот на оружје ATS Group со седиште во Северна Македонија да привлече американско финансирање се покажуваат како профитабилни за поранешниот функционер на Стејт департментот и републикански стратег, а сега лобист, Мет Моверс, открива познатата новинарка Алис Понталиер, пренесува I BGNES .

Помеѓу 3 март, кога се регистрираше во Конгресот во име на ATS Group, и 21 април, кога го поднесе својот прв извештај за своите активности согласно Законот за откривање на лобирање (LDA), неговата фирма Valcour доби речиси 170.000 долари.

Групацијата „ATS“ со седиште во Скопје, во која се вклучени „ATS Ammunition“, „ATS Ballistics“ и „ATS Technologies“, тврди дека има филијала во Сент Луис, Мисури, наречена „ATS Group USA“, но нејзината веб-страница е недостапна.

Во јули минатата година, ATS Group објави изградба на фабрика за производство на муниција од мал калибар во Тексас за снабдување на американскиот пазар.

Во 2024 година, ATS Group инвестираше и во производство на минофрлачки и артилериски гранати со калибар до 155 мм.

Од американска перспектива, поседувањето удел, фабрика или заедничко вложување со производител на гранати од 155 мм дава одлучувачка предност во контекст на руско-украинската војна, тврди Понталие во статија за „Интелиџенс“, која БГНЕС ја објави без скратени текстови.

Компании блиски до мрежите наклонети кон Трамп

Моверс активно го поддржуваше Доналд Трамп за време на неговата прва претседателска кампања и може да се потпре на неговите врски со про-Трамп мрежите во неговите напори да ѝ помогне на ATS Group во потрагата по финансирање.

Моверс работеше во Стејт департментот од 2017 до 2019 година пред неуспешно да се кандидира за претставник на Њу Хемпшир на изборите во 2020 и 2022 година.

За својата работа во ATS Group, Моуерс ангажираше неколку консултанти блиски до про-Трамп мрежите, вклучувајќи го и Блејк Центарот, поранешен помошник на републиканските „јастреби“ во Конгресот, како што се сенаторката Марсија Блекбурн, поранешниот претседател на Претставничкиот дом Кевин Мекарти и претставникот од Калифорнија, Винс Фонг.

Консултантот Бил Килијан, кој се приклучи на Валкур претходно оваа година, а работеше и во Стејт департментот, беше цврст поддржувач на последната претседателска кампања на Трамп: тој беше заменик-директор на „Трамп Форс 47“, која се опишува себеси како „официјална армија на доброволни организатори на соседството кои работат заедно за да ги победат Камала Харис и крајно левичарските либерални демократи“.

Покрај Валкур, ATS Group е клиент и на добро поврзаната фирма Mercury Public Affairs од февруари. Според договорот, регистриран според Законот за регистрација на странски агенти (FARA), Mercury Public Affairs ѝ помага на ATS Group најмалку една година, за 85.000 долари месечно, за „развој, структурирање и спроведување на федералната политичка агенда“, но и за „истакнување на улогата на Северна Македонија како клучен безбедносен партнер во Јужна Европа“.

Договорот го управува поранешниот републикански сенатор и претставник од Луизијана, Дејвид Витер, кој се приклучи на фирмата во 2017 година.

„Меркјури Паблик Ефферс“ стана уште поблизок до републиканските мрежи, со оглед на тоа што влијателната менаџерка на кампањата на Трамп, Сузи Вајлс, беше копретседател на лобистичката фирма од почетокот на 2022 година до нејзиното назначување за шеф на кабинетот на Трамп во Белата куќа.

Покрај својот тим лобисти, ATS Group сега ја има поддршката од Џејмс Џонс, поранешен советник за национална безбедност на Барак Обама и основач на консултантската група Jones Group International (JGI), кој сега е претседател на советодавниот одбор на производителот на оружје.

Во советодавниот одбор се и Мајкл Барберо, поранешен генерал на воздухопловните сили на САД, и Џон ДеВито, поранешен агент во Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви (ATF).

Покрај своите проекти во САД, ATS Group планира да отвори канцеларии во Велика Британија, каде што групата веќе ја ужива поддршката на Ричард Баронс, поранешен началник на Командата на здружените сили (JFC) во британското Министерство за одбрана, кој сега е претседател на консултантската компанија за одбрана „Universal Defence & Security Solutions“.

Во соопштението за медиумите на UDSS од минатата година, ATS Group, исто така, ги спомена тековните операции во Катар. На групата ѝ се обратиле големи одбранбени конгломерати од Заливот, како што се Barzan Holdings од Катар и EDGE Group од ОАЕ, кои сакаат да стекнат удели во компанијата (IO, 27/06/24).

На крајот на март, ATS Group потпиша меморандум за разбирање со турскиот производител MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi), вклучувајќи планови за изградба на фабрика за барут во Северна Македонија. | BGNES

