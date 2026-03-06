Македонците во Мелбурн во правна битка за знамето од Кутлеш

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската заедница во Австралија најавува правна битка против градските власти на Мелбурн поради забраната за користење на симболот „Сонцето од Кутлеш“ на локален фестивал.

Советот на македонските заедници во Австралија оценува дека одлуката на градските власти е дискриминаторска и упатува писмена жалба до организаторите на фестивалот Мумба. Во неа се тврди дека групите од македонската заедница повеќе од три децении гордо го користеле „Сонцето од Кутлеш“, кое понекогаш се нарекува и „Ѕвезда од Вергина“, без какви било проблеми.

„Градот Мелбурн одлучи да ги игнорира нашите барања за поништување на оваа неправедна и дискриминаторска одлука, оправдувајќи се со ‘културна чувствителност околу некои регионални дизајни на знамиња’. Ова е јасен расистички чин, мотивиран од каприците на група која продолжува да ја негира нашата етничка припадност, јазикот, историјата и културата“, се вели во писмото на Советот.

Претседателот Крис Ангелков истакнува дека австралискиот мултикултурализам треба да им овозможи на сите етнички групи да ги празнуваат и споделуваат своите културни симболи, а не да ги ограничува само неколку избрани. „На македонската заедница ѝ е доста од предрасуди и нетрпеливост. Ќе побараме правна заштита за оваа неправда“, додава Ангелков.

