Макпетрол ќе продава поевтини бензини и дизел за два денари по литар

Малопродажните цени на горивата на бензинските станици ќе се продаваат со намалена цена од 2 денaра за литар за Еуросупер БС-95 и за Еуросупер БС-98 во однос на малопродажните цени објавени од Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ), соопшти АД Макпетрол.

Според одлуката на Макпетрол, Еуросупер БС-95 ќе се продава по цена од 84,5 денари за литар, литар Еуросупер БС-98 ќе чини 86,5 денари.

Цената на литар дизел ќе се продава по цена од 93,5 денари за литар која, исто така, е намелена за два денара за литар во однос на малопродажната цена објавена од РКЕ.