Макрон ги бранеше Французите кои се бореа за Израел: Не можете да ги обвинувате за геноцид

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави во неделата дека француско-израелските граѓани се „деца на Франција“ кои никогаш не треба да бидат обвинети за извршување геноцид.

Во разговор за Радио Ј, француска станица што ги следи прашањата на еврејската заедница, Макрон рече дека борбата против антисемитизмот е борба на Републиката.

„Не можеме да прифатиме, никогаш не смееме да прифатиме, кое било од нашите деца, кој било Французин, да биде обвинет за геноцид. Ова е невозможно и претставува пресврт на вредностите со кои не смееме да се согласиме. Некои луѓе кои понекогаш играа активна улога во антирасистичката борба, луѓе кои бранеа одредени цели, го користеа и искривуваа она што се случуваше на меѓународно ниво за да се обидат да ги дехуманизираат и сведат на стереотипи нашите сограѓани Евреи“, рече Макрон.

Тој очигледно алудираше на пропалестинските активисти и левичарските политички личности во Франција, откако Законодавно-правниот одбор на Француското национално собрание минатиот месец усвои контроверзен закон насочен кон ограничување на „новите форми на антисемитизам“, за кој критичарите велат дека има за цел да ги криминализира критиките кон Израел.

Франческа Албанезе, специјалниот известувач на Обединетите нации за Палестина, ги критикуваше забелешките на Макрон во објава на мрежата X.

„Ние не етикетираме некого како криминалец или сторител на геноцид врз основа на неговата националност: тоа е работа на судовите да одлучат. Секое лице кое служело во војската за кое постои сомневање дека извршило кривично дело може да биде испитано и, доколку се утврдат фактите, да биде гонето, судено и осудено“, напиша таа.

Коментарите на Макрон доаѓаат откако француските власти на 3 февруари издадоа потерници по двајца француско-израелски државјани за „соучество во геноцид“, по обвинувањата дека се обиделе да спречат влегување на хуманитарна помош во опколениот Појас Газа за време на израелскиот геноцид.

Налозите ги обврзуваат француско-израелските државјани да се појават пред истражен судија, но не предвидуваат нивно апсење.

Станува збор за жени родени во Франција кои сега живеат во Израел – Нила Купфер-Наури, која ја предводи организацијата „Израел е засекогаш“, и Рејчел Туиту, активистка поврзана со екстремно десничарската група „Цав 9“. Наредбите следат по жалбите поднесени минатата година од Палестинскиот центар за човекови права и организациите за човекови права „Ал-Хак“ и „Ал-Мезан“, кои ги повикаа француските власти да дејствуваат против лицата со двојно државјанство кои одиграа директна улога во попречувањето на помошта меѓу Газа во 2023 и 2025 година.

Во јуни 2024 година, американскиот Стејт департмент ја означи Цав 9 како „насилна екстремистичка израелска група која блокираше, вознемируваше и оштетуваше конвои што носеа витална хуманитарна помош за палестинските цивили во Газа“.

И двајцата активисти се бранеа тврдејќи дека мирно протестираат на границата.

Според АФП, друг извор близок до истрагата изјавил дека може да бидат издадени потерници за уште околу 10 лица.

Во јули, група невладини организации поднесе уште една кривична пријава против двајца француско-израелски војници, барајќи судска истрага против нив за „воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид“, објави „Ле Монд“.

Двајца војници, именувани како Саша А. и Габриел БХ, се обвинети за убиство на десетици невооружени палестински цивили надвор од борбените зони во текот на 2023 и 2024 година.

Иако израелскиот закон за регрутација ги ослободува од обврската лицата со двојно државјанство кои живеат во странство, според израелската војска, повеќе од 6.100 војници со француска националност доброволно служеле во армијата за време на геноцидот.

The post Макрон ги бранеше Французите кои се бореа за Израел: Не можете да ги обвинувате за геноцид appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: